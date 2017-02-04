الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم رشيد خلواطي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، عشية أمس الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رشيد خلواطي، بعد صراع مع المرض. وكانت بعض الإشاعات قد تحدثت عن وفاة