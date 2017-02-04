الوطني
تسعى لعقد اتفاق مع الحكومة لمنعهم من التوجه إلى الاتحاد
أوروبا تغري المهاجرين الجزائريين ماليا للعودة إلى بلدهم
كشفت تقارير بريطانية أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إغراء المهاجرين الجزائريين بمساعدات مالية لتخفيف اللجوء عليها وتشجيعهم على العودة لأرض الوطن أو بلدان أخرى
-
العهدة البرلمانية السابعة الأسوأ في تاريخ التعددية04/02/2017
-
”إقصاء بلخادم وقيادات من المشاركة في الحملة سيضر الأفالان”04/02/2017
-
إلغاء الملفات الورقية في تعاملات ديوان الحج مع الحجاج مستقبلا04/02/2017
-
4 آلاف من مكتتبي ”عدل 1” يحتجون أمام مقر الوكالة04/02/2017
-
تراجع واردات مواد البناء بأكثر من 18 بالمائة04/02/2017
-
تعويض منحة المردودية للأساتذة المتضررين الخاصة بإضراب 201504/02/2017
الرياضة
اعتذر للجزائريين على خيبة الكان
مهدي عبيد: ”مشكلة المنتخب الوطني تكمن في انعدام الثقة”
خص الدولي الجزائري، مهدي عبيد، موقع ”فوتبال 365” بحوار مطول فتح خلاله قلبه وكشف العديد من الأمور التي تهمه في مشواره الرياضي، إضافة إلى الخيبة
-
هني: ”ليكنس خذلني وسأفعل المستحيل لاستعادة مكانتي الأساسية مع أندرلخت”04/02/2017
-
الخضر في المركز الـ50 في الترتيب القادم للفيفا04/02/2017
-
ولد علي يوجه ضربة لبيراف ويوافق على ترشح فزوين04/02/2017
-
الحيدوسي يكشف المستور وصايب وآيت جودي مرشحان لتدريب الكناري04/02/2017
-
سوسطارة ترفض الهدايا والأنصار يثورون على بول بوت04/02/2017
-
نهائي كاس أمم إفريقيا 201704/02/2017
من الواقع
2.5 بالمائة منهم يموتون سنويا
480 ألف مصاب بالسرطان في الجزائر
رسم المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية تكفل بالمرضى السرطان، حيث مازال المرضى يواجهون عناء كبيرا من أجل تلقي