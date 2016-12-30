الوطني

المؤسسات المعنية تؤكد أن الجزائر في حالة استقرار وليس حرب

ألفي جزائري يتقدمون بطلبات اللجوء السياسي في باريس

الذين قدموا طلبات لا يستوفون الشروط تقدم ألفي مواطن جزائري بطلب اللجوء السياسي إلى باريس سنة 2016، حسب أرقام جديدة كشف عنها الديوان الفرنسي لحماية اللاجئين

الرياضة

قال أنه سيواجه شقيقيه بمناسبة لقاء ليستر

فيغولي: ”سنحاول أن نكون في الموعد خلال الكان لإسعاد الجزائريين”

أكد الدولي الجزائري سفيان فيغولي أن المواجهة المرتقبة اليوم بين فريقه واست هام يونايتد ونادي ليستر سيتي والتي تدخل في إطار الجولة الـ19 من الدوري

من الواقع

﻿حمامات دون المقاييس العالمية وفنادق بأسعار جنونية

القائمون على السياحة الداخلية يصرون على ضرب القطاع بكل الطرق

50 محطة من أصل 181 منبع للمياه المعدنية يتم استغلالها في الجزائر لايزال قطاع السياحة يعاني الكثير من العراقيل التي تحول دون مساهمته في دعم الاقتصاد

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