الوطني

استعرض معه الخطوط العريضة لمقترحه الرامي إلى إخراج البلد من الأزمة

بن فليس يشرح للسفير البريطاني أسباب مقاطعته للتشريعيات

قدم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، للسفير البريطاني، عرضا تقيميا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر في سياق الانتخابات التشريعية القادمة، كما أوضح للسفير

الرياضة

تقنيون ومحللون يشرحون سبب إقصاء المنتخب الوطني

هذه هي أسباب الخروج المبكر للخضر من كان الغابون

شكل خروج المنتخب الوطني الجزائري من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا 2017 صدمة كبيرة لدى الشارع الرياضي الجزائري. فحتى أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع إقصاء

من الواقع

الجزائر تسجل أثقل حصيلة للضحايا منذ سنوات

20 % نسبة ضحايا اختناق غاز أحادي الكربون منذ انطلاق الموسم الشتوي

أجبرت الحصيلة الثقيلة لضحايا غاز  أحادي أكسيد الكربون وباقي الغازات السامة، على تكتل مصالح الحماية المدنية ووزارة الشؤون الدينية والنقل على الانطلاق بأكبر حملة تحسيسية

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تقرير ”كوفاس” الفرنسية يؤكد أن الجزائر ستظل تابعة بشكل كبير لشريكها الأوروبي ويحذر:

ارتفاع سعر النفط لن ينقذ اقتصاد الجزائر!

l القدرة الشرائية للمواطنين ”لن تتحسن” بسبب رفع الرسوم و التضخم l إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة خطر على النشاط الاقتصادي وستؤدي لتراجعه اعتبرت الشركة الفرنسية للتأمين على

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