الوطني
هاجموا التواجد الروسي بشرق البلاد
إخوان ليبيا يؤكدون أن الجزائر تعمل على مساعدة الليبيين سياسيا
عبر إخوان ليبيا الممثلون بحزب الوطن عن مخاوفهم من التواجد الروسي في شرق ليبيا الذي أصبح أمرا واقعا، مؤكدين أن الجزائر أعربت عن رفضها أكثر
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تكرار تجربة المصالحة في ليبيا تهيمن على مناقشات سلال وهولاند15/01/2017
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هكذا سينتقي ولد عباس نواب البرلمان القادم!15/01/2017
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هناك من ضغط لتأجيل مشروع قانون الصحة تجنبا للغليان الشعبي15/01/2017
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تطبيق سن التقاعد 60 سنة بداية من جانفي 201915/01/2017
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وزيرة التربية تفتح اليوم ملف اختلالات القانون الخاص لإنصاف أزيد من 9 أسلاك متضررة15/01/2017
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حجار: ”جهات دخيلة تستغل الجامعة لضرب استقرار الوطن”15/01/2017
الرياضة
قال أن رحيل غوركوف أثر كثيرا على استقرار التشكيلة الوطنية
سعدان: ”أتمنى أن يذهب الخضر إلى أبعد حد ممكن في دورة الغابون”
توقع رابح سعدان، المدرب السابق للمنتخب الجزائري، منافسة مفتوحة على لقب بطولة كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت أول أمس بالغابون، معترفًا بصعوبة مأمورية الخضر في
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ليكنس حاول إبعاد الضغط عن اللاعبين بجولة خفيفة بمحيط الفندق15/01/2017
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الخضر يطوون صفحة زيمبابوي وليكنس يفكر في الداربي15/01/2017
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مجاني: ”كنت أتمنى أن أكون حاضرا في الغابون، لكن رغم ذلك تحيا الجزائر”15/01/2017
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حرب المناصب تبلغ ذروتها والاحتياطيون يلفتون أنظار الحيدوسي15/01/2017
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رائد القبة يكشف عيوب الحراش وهندو وجغبالة يعودان رسميا15/01/2017
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حامل اللقب للكشف عن نواياه والطوغو يسعى لخلق المفاجأة15/01/2017
من الواقع
رغم إدراجه في المخطط الوطني لمكافحة السرطان
المركز الوطني لعلاج الألم.. مشروع مع وقف التنفيذ
كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والطب والبحث في طب الأورام ”سافرو”، البروفسور عدة بونجار، أن فكرة تأسيس مركز وطني لعلاج الألم في الجزائر فكرة بعيدة