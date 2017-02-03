الوطني

زار بيت النهضة التونسية بعد عرضه المساعدة في حل الأزمة الليبية على بوتفليقة

الرئاسة لم تكلف مقري بزيارة الغنوشي

أيام قليلة بعد إبداء زعيم حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري المحسوب على تنظيم ”الإخوان في الجزائر” رغبته الشديدة في الدخول على الخط في مساعي

الرياضة

أصدر مرسوما يقضي بتأجيل الجمعيات الانتخابية

الوزير ولد علي يقرر محاسبة الاتحاديات الرياضية وعلى رأسها الفاف

أصدر وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، تعليمات تقضي بتأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية لكافة الاتحاديات الرياضية، لحين الانتهاء من تقييم ودراسة الحصيلة الأدبية والمالية للعهدة

من الواقع

التغييرات الإدارية بالوزارة ومعهد باستور سبب التوتر في سوق اللقاح

طوارئ بالمستشفيات بسبب نقص لقاح الأنفلونزا الموسمية

l البروفيسور خياطي: ”الانفلونزا ستعرف تغييرات في الخمس سنوات القادمة” كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث ”فورام”، البروفيسور مصطفى خياطي، عن وجود توتر في سوق

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