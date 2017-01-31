بعد أن أصبحت القيم الأمريكية في خطر

أوباما يخرج عن صمته ويعلن تأييده للمظاهرات المدافعة عن الديمقراطية

أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الإثنين، عن استيائه من القرارات التي أصدرها خلفه دونالد ترامب بشأن المهاجرين. وأعلن أوباما في أول تعليق له بعد