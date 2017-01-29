الوطني

وجهت له رسالة وطالبته ببناء مستشفى وتوفير الكهرباء والغاز

”حماس” تدعو بوتفليقة إلى التدخل بغزة

طلب الناطق الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ”حماس” سامي أبوزهري، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقديم مساعدات من أجل بناء مستشفى برفح لإسعاف العدد الكبير

الرياضة

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها تؤكد نواياه

روراوة في طريقه للاستمرار لعهدة جديدة على رأس الفاف

يتواجد المنتخب الوطني الجزائري حاليا في منعرج حاسم، في ظل الاهتزازات الشديدة التي خلفتها مشاركة زملاء رياض محرز في دورة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا

من الواقع

%38 منهم يعانون تعقيدات صحية

العيادة المتنقلة استقبلت 5779 مريض عبر مختلف المناطق النائية

استقبلت العيادة المتنقلة منذ بدء العملية 5779 مريض، 38 بالمائة منهم تبين أنهم يعانون تعقيدات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، فيما تم إجراء 12

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