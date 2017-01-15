الوطني

هاجموا التواجد الروسي بشرق البلاد

إخوان ليبيا يؤكدون أن الجزائر تعمل على مساعدة الليبيين سياسيا

عبر إخوان ليبيا الممثلون بحزب الوطن عن مخاوفهم من التواجد الروسي في شرق ليبيا الذي أصبح أمرا واقعا، مؤكدين أن الجزائر أعربت عن رفضها أكثر

الرياضة

قال أن رحيل غوركوف أثر كثيرا على استقرار التشكيلة الوطنية

سعدان: ”أتمنى أن يذهب الخضر إلى أبعد حد ممكن في دورة الغابون”

توقع رابح سعدان، المدرب السابق للمنتخب الجزائري، منافسة مفتوحة على لقب بطولة كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت أول أمس بالغابون، معترفًا بصعوبة مأمورية الخضر في

من الواقع

رغم إدراجه في المخطط الوطني لمكافحة السرطان

المركز الوطني لعلاج الألم.. مشروع مع وقف التنفيذ

كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والطب والبحث في طب الأورام ”سافرو”، البروفسور عدة بونجار، أن فكرة تأسيس مركز وطني لعلاج الألم في الجزائر فكرة بعيدة

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