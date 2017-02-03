فيلم ”بن مهيدي” جاهز في سبتمبر

فيلم ”بن مهيدي” جاهز في سبتمبر

كشف بشير درايس مخرج فيلم ”بن مهيدي” أن الفيلم سيكون جاهزا شهر سبتمبر القادم، في وقت كان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد صرح أن