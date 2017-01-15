بـ10 آلاف برميل فوق الحجم المتفق عليه في اتفاق فيينا

الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بـ 60 ألف برميل يوميا

كشف وزير الطاقة نورالدين بوطرفة أن الجزائر خفضت إنتاجها بنحو 60 ألف برميل يوميا وهو أكثر من الخمسين ألف التي التزمت بها. وقال بوطرفة على هامش