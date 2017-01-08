الوطني
قال إنه يجب إيجاد الحلول لكل القضايا العالقة على الحدود.. بدوي:
”تصدينا لكل من أراد المساس بالجزائر وسنضرب بيد من حديد”
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن الظروف الأمنية ”الاستثنائية” التي يعيشها المحيط الدائر بالجزائر والعالم ككل، تستدعي ”ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لعلاقاتنا
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الانطلاق في تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاستخبارية بين الجزائر والعراق08/01/2017
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حراك الأحزاب الإسلامية يعكس ترتيبات مدروسة لدخول الرئاسيات08/01/2017
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مناصرة يدعو مناضليه إلى استكمال خطوات تجسيد الوحدة مع حمس08/01/2017
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كيف ستكون الخارطة السياسية للمعارضة في الجزائر؟08/01/2017
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الأفافاس يؤسس فريق من المحامين للدفاع عن الموقوفين في احتجاجات بجاية08/01/2017
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وزارة التربية: ”الأساتذة مسؤولون عن الاختلالات المسجلة في الفصل الأول”08/01/2017
الرياضة
سيختبرها غدا في ثاني مقابلة ودية أمام موريتانيا
ليكنس يستقر على التشكيلة التي سيواجه بها زيمبابوي يوم الأحد القادم
منذ أن أعلن الناخب الوطني، البلجيكي ”جورج ليكنس”، عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، تساءل الجميع عن الخطة التي سيطبقها المنتخب
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ليكنس: ”لن نقدم الهدايا لخصومنا في الغابون”08/01/2017
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بلقروي يذرف الدموع بسبب معاملة الأنصار وليكنس يدافع عنه08/01/2017
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بونجاح: ”سنظهر بوجه مغاير في كأس إفريقيا”08/01/2017
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الحيدوسي يخفض وتيرة العمل، الهجوم يؤرقه ويطالب حناشي بجلب مهاجم كبير08/01/2017
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إدارة حداد تقرر تمديد تربص الفريق في تونس08/01/2017
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الدولي الرياضي08/01/2017
من الواقع
التبغ، داء السكري وفقر الدم تعزز تطور المرض
4.6 بالمائة.. نسبة انتشار زرق العين لدى الجزائريين
كشفت الجمعية الجزائرية لزرق العين، معدل انتشار مرض زرق العين عند الجزائريين يشكل نسبة 4.6 بالمائة، علما أنه يعتبر ثاني مسبب للعمى بعد مرض عتامة