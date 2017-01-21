أربعة منهم من عائلة واحدة

وفاة 6 أشخاص اختناقا بالغاز خلال أسبوع بالمدية

لقي أول أمس أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم يقطنون بالمكان المسمى الذرعان بلدية ريدان الحدودية مع ولاية المدية، اختناقا بالغاز، بعد أن وجدوا جثث