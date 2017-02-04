الوطني

تسعى لعقد اتفاق مع الحكومة لمنعهم من التوجه إلى الاتحاد

أوروبا تغري المهاجرين الجزائريين ماليا للعودة إلى بلدهم

كشفت تقارير بريطانية أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إغراء المهاجرين الجزائريين بمساعدات مالية لتخفيف اللجوء عليها وتشجيعهم على العودة لأرض الوطن أو بلدان أخرى

الرياضة

اعتذر للجزائريين على خيبة الكان

مهدي عبيد: ”مشكلة المنتخب الوطني تكمن في انعدام الثقة”

خص الدولي الجزائري، مهدي عبيد، موقع ”فوتبال 365” بحوار مطول فتح خلاله قلبه وكشف العديد من الأمور التي تهمه في مشواره الرياضي، إضافة إلى الخيبة

من الواقع

2.5 بالمائة منهم يموتون سنويا

480 ألف مصاب بالسرطان في الجزائر

رسم المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية تكفل بالمرضى السرطان، حيث مازال المرضى يواجهون عناء كبيرا من أجل تلقي

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