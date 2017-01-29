الوطني
وجهت له رسالة وطالبته ببناء مستشفى وتوفير الكهرباء والغاز
”حماس” تدعو بوتفليقة إلى التدخل بغزة
طلب الناطق الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ”حماس” سامي أبوزهري، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقديم مساعدات من أجل بناء مستشفى برفح لإسعاف العدد الكبير
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نواب يتهمون ”أريدو” بتهريب 75 مليون دولار بتضخيم الفواتير29/01/2017
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مصير 14 وزيرا من الأفالان يتحدد اليوم29/01/2017
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جيلالي سفيان لمقري ”أطلب منك رسميا مغادرة هيئة التشاور للمعارضة”29/01/2017
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”يمكن أن نكون في الحكومة”29/01/2017
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منظمة العمل الدولية تحصي 10 خروقات في مشروع قانون العمل29/01/2017
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استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ستقدم اقتراحاتها الشهر المقبل29/01/2017
الرياضة
التصريحات الأخيرة التي أدلى بها تؤكد نواياه
روراوة في طريقه للاستمرار لعهدة جديدة على رأس الفاف
يتواجد المنتخب الوطني الجزائري حاليا في منعرج حاسم، في ظل الاهتزازات الشديدة التي خلفتها مشاركة زملاء رياض محرز في دورة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا
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نادي تيانجين الصيني يصر على الفوز بصفقة سليماني وإدارة ليستر ترفض من جديد29/01/2017
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روراوة يريد التعاقد مع مورينيو إفريقيا29/01/2017
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بلومي يهاجم ماجر ويساند روراوة29/01/2017
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مواسة: ”خانتنا الفعالية وغياب نقاش أثر علينا كثيرا”29/01/2017
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الصفراء تفاجئ العميد وتعوّض هزيمة المكرة29/01/2017
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كأس أمم إفريقيا 201729/01/2017
من الواقع
%38 منهم يعانون تعقيدات صحية
العيادة المتنقلة استقبلت 5779 مريض عبر مختلف المناطق النائية
استقبلت العيادة المتنقلة منذ بدء العملية 5779 مريض، 38 بالمائة منهم تبين أنهم يعانون تعقيدات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، فيما تم إجراء 12