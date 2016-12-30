الوطني
المؤسسات المعنية تؤكد أن الجزائر في حالة استقرار وليس حرب
ألفي جزائري يتقدمون بطلبات اللجوء السياسي في باريس
الذين قدموا طلبات لا يستوفون الشروط تقدم ألفي مواطن جزائري بطلب اللجوء السياسي إلى باريس سنة 2016، حسب أرقام جديدة كشف عنها الديوان الفرنسي لحماية اللاجئين
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1200 جزائري حاولوا ”الحرڤة” عبر البحر في 201630/12/2016
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بوتفليقة يعيد للاستخبارات دور الضبطية العدلية30/12/2016
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ڤايد صالح: ”توجيهات بوتفليقة ستوصل الجيش إلى مراتب سامية”30/12/2016
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مقري وحنون يقصفان سلال بالثقيل30/12/2016
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بن غبريط: ”سأواصل الصرامة ضد المتأخرين في الباك لمنع أي غش”30/12/2016
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حجار: ”كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الوطنية معترف بها من قبل الوظيف العمومي”30/12/2016
الرياضة
قال أنه سيواجه شقيقيه بمناسبة لقاء ليستر
فيغولي: ”سنحاول أن نكون في الموعد خلال الكان لإسعاد الجزائريين”
أكد الدولي الجزائري سفيان فيغولي أن المواجهة المرتقبة اليوم بين فريقه واست هام يونايتد ونادي ليستر سيتي والتي تدخل في إطار الجولة الـ19 من الدوري
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محرز وسليماني أساسيان اليوم ضد فيغولي30/12/2016
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ليكنس ودي ويلد يعودان إلى الجزائر لبدء تحضيرات الكان30/12/2016
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بن شيخة يثور ضد لاعبيه ويطالبهم بالجدية30/12/2016
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المولودية تنهي 2016 في الصدارة وتريد الكأس التاسعة30/12/2016
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النسر الأسود يواجه فولسبورغ وديا يوم 7 جانفي المقبل30/12/2016
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الدولي الرياضي30/12/2016
من الواقع
حمامات دون المقاييس العالمية وفنادق بأسعار جنونية
القائمون على السياحة الداخلية يصرون على ضرب القطاع بكل الطرق
50 محطة من أصل 181 منبع للمياه المعدنية يتم استغلالها في الجزائر لايزال قطاع السياحة يعاني الكثير من العراقيل التي تحول دون مساهمته في دعم الاقتصاد