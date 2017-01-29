حجز كمية من الكيف والمهلوسات وأسلحة

توقيف 25 شابا بصدد تعاطي المخدرات والمهلوسات

أسفرت دوريات ومداهمات شنتها مصالح أمن سطيف خلال اليومين الآخيرين، عن ضبط 25 شخصا في حالات تلبس، سواء بتعاطي المخدرات أو حيازتها مع حيازة أقراص