الوطني
استعرض معه الخطوط العريضة لمقترحه الرامي إلى إخراج البلد من الأزمة
بن فليس يشرح للسفير البريطاني أسباب مقاطعته للتشريعيات
قدم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، للسفير البريطاني، عرضا تقيميا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر في سياق الانتخابات التشريعية القادمة، كما أوضح للسفير
-
رحابي: ”عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعد اعترافا ضمنيا بالصحراء الغربية”25/01/2017
-
”إجبار وزراء الأفالان على الاستقالة غير قانوني”25/01/2017
-
تلف 1000 نخلة بالطريق السيار بالعاصمة والسلطات تقرر استبدالها25/01/2017
-
”أوريدو” هرّب أكثر من 95 مليون دولار نحو الخارج25/01/2017
-
وزير النقل يؤكد إمكانية إنجاز مشروعي الترامواي والميترو غرب العاصمة25/01/2017
-
10 أيام أمام الحكومة للتراجع عن قانون التقاعد25/01/2017
الرياضة
تقنيون ومحللون يشرحون سبب إقصاء المنتخب الوطني
هذه هي أسباب الخروج المبكر للخضر من كان الغابون
شكل خروج المنتخب الوطني الجزائري من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا 2017 صدمة كبيرة لدى الشارع الرياضي الجزائري. فحتى أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع إقصاء
-
سليماني يعاني معنويا ويعيش أسوأ أيامه مع الخضر25/01/2017
-
الـ”بي.أر.اي” والدرك الوطني لحماية الخضر وليكنس من الأنصار25/01/2017
-
الوزير ولد علي يدشن اليوم المتحف الأولمبي بالعاصمة25/01/2017
-
مواسة يحذّر من أشبال شارف والعميد يؤكد جاهزيته بخماسية في مرمى القبة25/01/2017
-
الكناري يواجه مونروفيا الليبيري بقميص جديد مصمم بشكل عصري25/01/2017
-
كأس أمم إفريقيا 201725/01/2017
من الواقع
الجزائر تسجل أثقل حصيلة للضحايا منذ سنوات
20 % نسبة ضحايا اختناق غاز أحادي الكربون منذ انطلاق الموسم الشتوي
أجبرت الحصيلة الثقيلة لضحايا غاز أحادي أكسيد الكربون وباقي الغازات السامة، على تكتل مصالح الحماية المدنية ووزارة الشؤون الدينية والنقل على الانطلاق بأكبر حملة تحسيسية