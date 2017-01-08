الوطني

قال إنه يجب إيجاد الحلول لكل القضايا العالقة على الحدود.. بدوي:

”تصدينا لكل من أراد المساس بالجزائر وسنضرب بيد من حديد”

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن الظروف الأمنية ”الاستثنائية” التي يعيشها المحيط الدائر بالجزائر والعالم ككل، تستدعي ”ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لعلاقاتنا

الرياضة

سيختبرها غدا في ثاني مقابلة ودية أمام موريتانيا

ليكنس يستقر على التشكيلة التي سيواجه بها زيمبابوي يوم الأحد القادم

منذ أن أعلن الناخب الوطني، البلجيكي ”جورج ليكنس”، عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، تساءل الجميع عن الخطة التي سيطبقها المنتخب

من الواقع

التبغ، داء السكري وفقر الدم تعزز تطور المرض

4.6 بالمائة.. نسبة انتشار زرق العين لدى الجزائريين

كشفت الجمعية الجزائرية لزرق العين، معدل انتشار مرض زرق العين عند الجزائريين يشكل نسبة 4.6 بالمائة، علما أنه يعتبر ثاني مسبب للعمى بعد مرض عتامة

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