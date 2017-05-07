أعجبني هذا المثل الشعبي "لالة عدوة وحاجتها حلوة"، مثل ينطبق على الساخطين على السلطة بسبب نتيجة الانتخابات، وأولهم الأمينة الأبدية لحزب العمال، التي علقت قائلة إن الانتخابات مفبركة وإن المقاعد وزعت من قبل. لا أشكك في كلام السيدة فهي كانت دائما قريبة من غرفة العمليات وتعرف مكمن السر وكيف توزع المقاعد، وكان لها هي الأخرى دائما نصيبها من "الوزيعة" أو ما نسميه في الشرق الجزائري بـ"النفقة". فلماذا السخط إذا ولماذا الدخول أصلا في انتخابات هي تعرف منذ البداية أنها محسومة مسبقا؟! لكن الذي "قال لهم اسكتوا" هو رئيس حمس، الذي كان يتوقع فوزا ساحقا لحزبه، وقال إن التزوير لن يكون هذه المرة! ربما كان يظن أنه ما دام رئيس اللجنة "المستقلة" لمراقبة الانتخابات من نفس التيار سيكون التزوير لصالحه في حال كان هناك تزوير، وها هو اليوم يزايد على السلطة بسبب النتيجة التي خيبت آماله، ربما لكي تجزل له العطاء في توزيع الحقائب وتسلم لهم مثلما عودوهم حقائب مملوءة بالفلوس. فقد دأبت السلطة على رشوة التيار للكشف عن وجهه الحقيقي وهو أنهم "يحبون المال حبا جما". فقد صرح قادة الحركة في كل مناسبة بأنهم مستعدون للمشاركة في الحكومة. طبعا قتلهم البرد خارج كانون السلطة. وحرموا من نهب المال العام الذي سبق وأفتوا فيه لأنفسهم بأنه مال الطاغوت فهو حلال على المسلمين! مقري الذي عوض أن يصب سخطه على المشرفين على الانتخابات وأولهم ابن التيار الاسلامي دربال، راح يعلق شماعة خيبته على المقاطعين ويتهمهم بأنهم السبب في إطالة عمر النظام. لكن من هو النظام؟ أليست حمس جزء منه؟ ألم تكن دائما شريكا في الحكم؟ أليس عمار غول الذي سير ميزانية الطريق السيار وما فيها من فضائح ابن الحركة وأحد وزرائها؟ إذا تكلمنا بصيغة النظام الذي يرفض أن يرحل، فإن الإسلاميين بدءا بالحزب المحل وإلى حركة المرحوم نحناح، مرورا بجاب الله وغيره من المنتسبين إلى التيار هم من أطال عمر النظام. فمنذ أن حمل رجال "الجيا" و"الميا" وغيرها من التنظيمات المسلحة السلاح في وجه الدولة الجزائرية وليس النظام، أعطوا لـ"النظام" الذي ينتقده مقري اليوم وهو جزء منه، الفرصة لحكمنا بيد من حديد، واختار الجزائريون نار النظام على الجنة التي وعدنا بها عباسي مدني وجماعاته المسلحة التي أدخلت البلاد في دوامة عنف لم نخرج منها إلى اليوم. مقري يعرف أن المقاطعين والأوراق البيضاء ليست هي السبب في خسارة حركته، فهذا هو حجمها الحقيقي، وليست وعوده بتحرير فلسطين هي التي كانت ستمنحه الفوز. فالمقاطعون يرفضون الانتخابات برمتها. ثم ما دام النظام مكروها إلى هذه الدرجة عند حمس ورجاله، فهل سيمتنع عن دخول الحكومة، أم سينطبق عليه المثل أعلاه؟

حدة حزام