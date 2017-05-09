موسى تواتي الذي نافس رئيس الجمهورية في سباق الرئاسيات سنة 2014 يدخل، هو ومناضلون في حزبه، في إضراب عن الطعام، احتجاجا عن نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي خرج فيها حزبه بمقعد واحد، ثم سرعان ما سحب منه بمجرد أنه أعلن عن نيته الدخول في إضراب عن الطعام بسبب النتيجة، وهو الذي كان يتمتع بعدد من المقاعد في البرلمان السابق.

أخاف أن يكون ابن الشهيد والدركي السابق قد انتهى سياسيا، ليس بسبب نتيجة الانتخابات البرلمانية، بل منذ إضرب عن الطعام بسبب حائط فيلته الشتاء الماضي الذي هدمه له والي المدية.

وقتها قلت إن الرجل انتهى مثلما انتهى الحائط محل النزاع. فالذي يتطلع إلى أعلى منصب في الدولة، لا يجوز له أن ينزل إلى هذا المستوى - يضرب عن الطعام من أجل جدار! - وهو من كان يعد المواطنين ببناء دولة المؤسسات.

ربما يكون الحزب ظلم حقا في هذه الانتخابات، لكن أعتقد أن تصرفات موسى تواتي هي من جنت عليه أولا، قبل من فصلوا في نتيجة التشريعيات، والأجدر بتواتي وهو ابن المؤسسة المحترمة ”الدرك الوطني” أن ينزل من على رأس حركته ويعطي فرصة للشباب في الحركة لمواصلة النضال. فقد تداخلت مصالحه الشخصية بمصير الحزب. وليحذو حذو سعيد سعدي الذي انسحب استراتيجيا ليمنح فرصة لتجمعه ليسير في طريقه بعيدا عن نزوات الرجل ومواقفه المتقلبة، ولينقذ ما يمكن إنقاذه من رصيده السياسي والنضالي.

لا أشكك في وطنية الرجل ولا أنكر عليه حقه في الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج، ولا طعنه في نتيجة التشريعيات، لكن بعض المواقف تكلف صاحبها غاليا وترهن مصيره. وهو قد حرق ورقته في الدفاع عن مصالح شخصية.

لما ننتقد السلطة وننصب أنفسنا بدائل لتسيير البلاد لا يجب أن نكرر أخطاءها أو نسقط في شراك تنصبها، وتواتي خسر رهانه يوم سخّر حزبه وسمعته ومكانته كرئيس حزب وطني معتمد يشارك في الحياة السياسية للبلاد من سنوات، للدفاع عن ”لا قضية”.

حدة حزام