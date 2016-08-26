المرافق الرياضية مطلب شباب قرية الفرقة

يترقب شباب قرية الفرقة الواقعة شرق المدية تحرك السلطات المحلية وبرمجة مرافق رياضية وشبانية في ظل غياب الكلي لها بالمنطقة في ظل الوعود التي تلقوها من قبل المصالح البلدية، حيث تفتقر القرية لملعب كرة القدم وملاعب جوارية ومكتبة بلدية وإلى دار شباب، إذ يجد شباب القرية المولعون بممارسة كرة القدم أنفسهم مضطرين إلى التنقل وقطع عشرات الكيلومترات إلى القرى والبلديات المجاورة، من أجل مزاولة رياضتهم المفضلة، في حين يقوم البعض الآخر بالتنقل إلى الأراضي والوديان من أجل الحصول على مكان مناسب للعب.

واغتنم الشباب فرصة تواجد ”الفجر” بالمنطقة لنقل انشغالاتهم المتعلقة بإيجاد حل لظاهرة البطالة وانقاذهم من الآفات الاجتماعية بشتى أنواعها.

وناشد ناشدوا السلطات المعنية الولائية والبلدية ومديرية الشباب والرياضة بالولاية، ضرورة الالتفاتة إليهم ورفع الغبن عنهم، من خلال برمجة مشاريع رياضية وشبانية كفيلة بمنح أغلبيتهم مناصب شغل للتخلص من البطالة.

مصانع مغلقة والبطالة تخيم على المنطقة

تشهد مختلف المناطق الصناعية على مستوى ولاية المدية حالة ركود كبيرة إلى جانب قلة الاستثمار بها، حيث تعد هذه الأخيرة أحد المراكز الأساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية عبر الوطن ومجالا واسعاً لفتح مناصب شغل جديدة والقضاء النسبي على البطالة، وفي جولتنا للمنطقة الصناعية بالمنطقة لاحظنا نقائص عدة، وواقعا بعيدا عما كان من المنتظر أن تقدمه للاقتصاد الوطني.

توقف 1000 محل عن النشاط

كانت المدية من أهم منتجي الأحذية بكل أنواعها وعلامة المدية معروفة وطنيا، حيث تعد من أجود الماركات مقابل تنافس كبير بين أهل الاختصاص ومع الأسف اليوم أصبح صناع الأحذية بهذه الولاية يعدون على أطراف الأصابع بعدما كانت في الماضي تقارب 1000 محل ويشتغل بها أزيد من 6000 عامل نظرا لغزو الماركات الاجنبية وبالضبط الصينية منها بالإضافة الى غياب فرض الدعم في هذا المجال.وعند استفسارنا عن سبب بقاء منطقة النشاطات المتواجدة بجانب مصنع الأدوية هيكل بدون روح بعد عزوف المستثمرين عن تضييع أموالهم في هذه المنطقة غير مضمونة النتائج وهذا بالرغم من الضمانات التي منحها مسؤولو الولاية لأرباب العمل من خلال تنظيم العديد من الملتقيات والأيام الدراسية مع المتعاملين الاقتصاديين والاستماع إلى انشغالاتهم قصد العمل على رفع الصعوبات وتذليلها أمام المستثمرين المحليين والأجانب خاصة وأن الولاية عرفت العديد من الزيارات لسفراء العديد من الدول ورجال الأعمال الأجنبيين على غرار السعوديين والكرواتيين وغيرهم.

المنطقة الصناعية بقصر البخاري هيكل بدون روح

وغير بعيد عن المدية وبالضبط في بلدية قصر البخاري التي تبعد عن عاصمة ولاية المدية بـ 65 كلم جنوباً، قيل لنا بأن المنطقة الصناعية التي تم تسلمها زمن العشرية السوداء؛ الواقعة بجوار فندق مرحبا؛ لا تتوفر على مصنع يقلص من حدة البطالة التي يتخبط فيها شباب المنطقة، حيث لم نلمس سوى تواجد حمام وبعض السكنات، وأراض تعرض للبيع، في الحين أن المنطقة الصناعية الثانية التي تم تسليمها مؤخراً تحتوي على مصنع وحيد مختص في إنتاج الحليب، والذي يشغل عدداً من المواطنين، إلى جانب ذلك فلا تضم المنطقة مصانع أخرى عدا مصنع مطاحن قصر البخاري.

هجرة جماعية للمستثمرين

وأمام هذا الواقع الذي يوصف بأنه غير محفز ؛ سألنا عن بعض المستثمرين من أبناء المنطقة خاصة الناشطين في مجال صناعة الاحذية والبلاستيك، حيث اكتشفنا بأن ظروف العمل غير محفزة بالنظر إلى عدم توّفر على بعض شروط التصنيع، ومن بين أهم العوائق النقص في التزود بالغاز في هذه المناطق الصناعية، يضاف إليها إيصال الكهرباء ذات الضغط المتوسط، إلى جانب توفير المياه المخصصة، ناهيك عن بعض العراقيل الإدارية؛ التي لا تتماشى في كثير من الأحيان مع شروط الاستثمار المحلي على الرغم من أن الدولة قد وضعت تسهيلات حتى تزيد هذه الأخيرة من تنشيط الحركة الاقتصادية، مما اضطر الكثير من المستثمرين إلى تغير نشاطاتهم نحو الولايات المجاورة الأمر الذي أدخل الكثير من العاملين إلى عالم البطالة.

للإشارة تزخر ولاية المدية، بعدة مناطق للنشاطات تبقى بدون استغلال على غرار منطقتي شلالة العذاورة، سغوان، وفي انتظار تفعيل نشاطاتها والإسراع في دراسة ملفات الاستثمار بها، يبقى الكثير من شباب المدية يتجرعون مرارة البطالة التي اثقلت كاهل الكثيرين منهم.

جمعها: م.ب