يتواصل مشكل تسربات المياه القذرة بشاطئ البئر بمدينة بني صاف بولاية عين تموشنت أين زاد كسر إحدى قنوات الصرف الصحي الطينة بلة، حيث تحولت رقعة معتبرة من الرمال الذهبية للشاطئ إلى حوض لتجمع المياه القذرة الراكدة والتي تبعد عن أقل من المتر من المصطافين الباحثين عن الاستجمام المتاخم لحوض تربية المائيات (أكوريوم) إلى جانب تسربات أخرى من كل حدب وصوب تصب مباشرة بشاطئ البئر معلنة حربا بيئية تضرب جذورها صحة المصطافين ومنبئة بأمراض جلدية حتمية، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة مصحوبة بالحشرات السامة وهو ما زاد من استياء الأهالي مطالبين في ذلك المصالح البلدية التدخل العاجل كون الأمر تعدى الأسبوعين مقابل عدم تحرك الجهات المعنية في الوقت الذي تطمح فيه الوزارة الوصية تحسين الخدمة السياحية من خلال التعويل على المناطق الساحلية بعد ضخ ملايير الدينارات لرفع المستوى.

عبيد.م يتواصل مشكل تسربات المياه القذرة بشاطئ البئر بمدينة بني صاف بولاية عين تموشنت أين زاد كسر إحدى قنوات الصرف الصحي الطينة بلة، حيث تحولت رقعة معتبرة من الرمال الذهبية للشاطئ إلى حوض لتجمع المياه القذرة الراكدة والتي تبعد عن أقل من المتر من المصطافين الباحثين عن الاستجمام المتاخم لحوض تربية المائيات (أكوريوم) إلى جانب تسربات أخرى من كل حدب وصوب تصب مباشرة بشاطئ البئر معلنة حربا بيئية تضرب جذورها صحة المصطافين ومنبئة بأمراض جلدية حتمية، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة مصحوبة بالحشرات السامة وهو ما زاد من استياء الأهالي مطالبين في ذلك المصالح البلدية التدخل العاجل كون الأمر تعدى الأسبوعين مقابل عدم تحرك الجهات المعنية في الوقت الذي تطمح فيه الوزارة الوصية تحسين الخدمة السياحية من خلال التعويل على المناطق الساحلية بعد ضخ ملايير الدينارات لرفع المستوى.

عبيد.م