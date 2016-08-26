ترأس الأمين العام لولاية تيارت بحضور الولاة المنتدبون ومسؤولو القطاع الصحي والفلاحي اجتماعا طارئا لمباشرة حملة القضاء على الحيوانات الضالة بعد تسجيل المصالح البيطرية ما يقارب 50 حالة كلب.

ودعا الأمين العام كافة مسئولي مفتشية البيطرة، بضرورة تنظيم حملات لإبادة الحيوانات الضالة تكون موحدة عبر كامل بلديات الولاية الـ42، لضمان نجاعتها، بعدما كانت مثل تلك الحملات تنظم بشكل فردي ومتفرقة ومتباعدة المدة من بلدية لأخرى وهو ما كان يسمح بفرار الحيوانات الضالة المصابة بداء الكلب من منطقة لأخرى دون عمليات القضاء عليها. جاء هذا بعدما أحصت مفتشية البيطرة حوالي 50 حالة داء كلب منذ شهر جانفي لغاية نهاية شهر جويلية من هذه السنة، مست مختلف الحيوانات منها كلاب وقطط ومواشي.

والجدير بالذكر أن المصالح المعنية باشرت بالتنسيق مع السلطات الولائية مخططا استعجاليا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من خلال القيام بدوريات رقابية على السوقين المخصصين لعرض الموالين للمواشي مع تنصيب مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين بهدف حماية المستهلك من جهة وتنظيم الشق التجاري من جهة آخرى.

عبد القادر بلعبيد