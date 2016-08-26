انطلاق عملية التسجيلات بالمدارس القرآنية

اطلقت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عين تموشنت إشارة انطلاق عملية التسجيلات الخاصة بالتحاق الأطفال بالأقسام القرآنية للسنة الدراسية المقبلة والمبرمجة بالشهر المقبل عبر مختلف مساجد الولاية بتقديم طلب التحاق بهذه المدارس سواء بالقسم التمهيدي، شريطة أن لا يزيد سن الأطفال عن 4 سنوات، في حين حدد سن الالتحاق بالتحضيري بـ5 سنوات مع العلم أن انتهاء التسجيلات يكون خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث يتكون ملف المتمدرس من شهادة ميلاد وشهادة الاقامة وشهادة طبية صدرية وعامة وصورتان شمسيتان وتصريح أبوي مصادق عليه.

وفي هذا السياق، دعا رئيس مصلحة بذات المديرية الأولياء المعنيين بالتقرب إلى المساجد المتواجدة بحيهم أو المدارس القرآنية الموجودة عبر اقليم اقامتهم.

دورة وطنية لدراسة تقنيات 3د في تزيين المنازل

انطلقت نهار أمس بدار الصناعة التقليدية والحرف الكائنة بحي العقيد عثمان، المدينة الجديدة بعاصمة الولاية عين تموشنت فعاليات الدورة الوطنية في فن التزيين والتي تدوم 4 أيام وتتمحور حول تقنيات تزيين أرضية المنازل بتقنية الثلاثة أبعاد.

وكشف عثمان بوسعيد، مدير دار الصناعة التقليدية، أن الدورة تعرف مشاركة 35 حرفيا من جميع أطراف القطر الوطني، وتهدف بالأساس إلى تطوير وتحسين مستوى المشاركين إلى جانب توسيع المجال باعتباره تقنية جديدة في فن الديكور.

وعرفت الدورة إقبال واهتمام كبير لدى الشباب القادمين من كل من ولايات عين تموشنت، وهران، شلف، تيزي وزو، سيدي بلعباس، أدرار، معسكر، نعامة، بشار، البيض ومستغانم والشغوفين بالاطلاع على هذا الفن الجديد الخاص بالأرضيات كما يختتم بشهادات للمشاركين.

من جهته، الأستاذ حمزاوي محمد المشرف على فعاليات الدورة والمختص في تزيين الأرضيات والقادم من ولاية تبسة قام بعرض نماذج جديدة باستعمال تقنيات ثلاثية الأبعاد والبروكسي، كما يقوم بتنشيط حصص إذاعية في فن الديكور بإذاعة تبسة والخاصة بفن الديكور والذي يدعو بالمناسبة إلى الاعتماد على الأشياء الحديثة واستعمال منتوج ضد أملاح البحر كما هو الحال عليه بولاية عين تموشنت.

استلام مطعم جامعي يتسع لتقديم 800 وجبة يوميا

تترقب ولاية عين تموشنت وتحسبا للدخول الجامعي المقبل استلام مشروع إنجاز مطعم يتسع لتقديم 800 وجبة غذائية بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب و500 وجبة على مستوى الحي الجامعي 1000 سرير والذين تصل بهم نسبة تقدم الأشغال 75 بالمائة، كما حدد تاريخ استلام المشروع في 15 من سبتمبر المقبل ليتم بذلك الشروع في إنجاز برامج أخرى على غرار مشروع 2000 مقعد بيداغوجي والذي وقع اختيار أرضيته وهو بصدد الدراسة المسبقة، وهو ما أكده السيد أحمد حمو التهامي، والي الولاية، مؤكدا أنه يتم الانتهاء من الحصة التي أعطيت للمركز الجامعي آفاق سنة 2017 بما فيها التوسعة.

تراجع الميزانية يقلق النوادي الرياضية بعين الأربعاء

أعربت مختلف النوادي الرياضية ببلدية عين الأربعاء عن قلقها نتيجة انخفاض الاعتمادات السنوية التي تلقتها مختلف الأندية الرياضية الناشطة كإعانة من قبل السلطات المحلية للمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية، حيث بلغ مجموع الميزانية المخصصة لمختلف الجمعيات الرياضية بـ49 مليون سنتيم وهو ما دفعهم المطالبة من المسؤولين بضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية التي لا تخدم الساحة الشبانية مع العلم أن المبالغ الموزعة لا تكفي لتسديد حقوق الانخراط وهذا بعد استدعاء رئيس البلدية في جمعية عامة كافة الجمعيات الناشطة ببلدية عين الأربعاء، وهو ما أكده بلحمو مصطفى، المكلف بالجانب الرياضي، مؤكدا أن هناك تراجع في الميزانية بالموازاة مع السنة السابقة التي وصل المبلغ إلى 260 مليون سنتيم وأن المبلغ الذي تم رصده لهذه السنة لا يخدم أي جمعية، علما أن جمعية كرة السلة استفادت السنة الماضية من 130 مليون سنتيم بمفردها وتراجع هذا المبلغ إلى 21 مليون سنتيم هذه السنة.

كرة القدم كانت قد حصلت على 70 مليون سنتيم بينما خصص لها في هذا الموسم 11 مليون سنتيم ومليون سنتيم للجمعيات الصغرى كالكاراتي وغيرها، فيما يؤكد أن مبلغ 49 مليون سنتيم المرصد لا يخدم أي جمعية وهو ما يستدعي تدخل جميع المسؤولين بدءا من رئيس البلدية مرورا برئيس الدائرة وصولا إلى السيد الوالي للنظر في أقرب الآجال في هذا المشكل كون بلدية عين الأربعاء لا تساوي أي شيء بدون نوادي رياضية.

جمعها: عبيد م