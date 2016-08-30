شرعت المصالح الولائية بالجزائر العاصمة، بحر هذا الأسبوع، في تطبيق تعليمة الوالي عبد القادر زوخ، القاضية بهدم المساحات التجارية الزائدة عن التصاريح المسجلة، لتكون البداية بتهديم 55 محلا بمنطقة سوريكال ببلدية باب الزوار ستدوم مدة 15 يوما، وسط مرحب بالقرار وساخط عليه.

باشرت مصالح بلدية باب الزوار، شرق الجزائر العاصمة، في تطبيق تعليمة الوالي زوخ بشأن هدم المساحات التجارية الزائدة والمستغلة للمساحات العمومية والأرصفة والطرقات بالسوريكال، من أجل وضع حد للفوضى التجارية المنتشرة بإقليم الجزائر، والتي تنامت كثيرا خلال السنوات الماضية في ظل غياب الرقابة وعدم حرص المسؤولين على تطبيق القانون بالنسبة للمخالفين.

وقد نفذت هذه التعليمة بداية من أول أمس، حسب ما صرح به رئيس بلدية باب الزوار العمري كلمية، الذي أشار لبلوغ مصالحه تسخيرة من الصنف الأول والثاني بغية إزالة المنشآت التجارية الزائدة عن المحلات الأصلية وعما هو مصرح به فعليا، وهي المتعلقة بـ55 محلا قررت بشأنه المصالح المختصة تطهيره من الفوضى، حيث بمجرد بلوغ تعليمة المسؤول التنفيذي الأول عن العاصمة للمجلس الشعبي البلدي لباب الزوار باشرت مصالح هذه الأخيرة إعلام التجار المعنيين بقرارات الهدم وإنذارهم قانونيا بإمهالهم مدة 48 ساعة، حسب ما صرح به "المير"، قبل أن تشرف قوات الشرطة العمومية في مرافقة المصالح المختصة وتطبيق ما جاء في التسخيرة بالهدم، مؤكدا ذات المتحدث أن هذه العملية ستستغرق مدة 15 يوما لإزالة جميع المشاهد التجارية بسوريكال.

من جهتهم، التجار المعنيون بقرار تهديم المساحات التجارية الزائدة عن المحلات المصرح بها في السجل التجاري والمصالح البلدية، أعابوا في حديثهم لـ"الفجر" عملية الهدم هذه، مشيرا البعض منهم أن الزوائد الخاصة بهم تتمثل في مظلات المحلات من النوع الكبير وهم لا يجدون عيبا فيها، لأنها تمنع دخول أشعة الشمس الحارقة لداخل المحل والتسبب في إتلاف بعض المواد الحساسة من درجات الحرارة، بينما تحجج آخرون أن العملية لم تكن شرعية لعدم تقيد القائمين عليها بالقانون وإنذارهم مسبقا بـ48 ساعة، معبرين عن سخطهم تجاه هذا القرار.. فيما أكد رئيس البلدية بهذا الشق أن العملية بدأت وتتواصل بشكل قانوني ودون اعتراض من التجار لأنهم أنذروا مسبقا. وكان كل واحد من المعنيين بهذه التعليمة حاضرا أثناء العملية التي وضح أنها ستستغرق 15 يوما لهدم 55 مساحة تجارية زائدة، وبذلك تطهير المنظر العام لحي سوريكال من المشاهد التجارية الشاذة التي أخلت بالنظام العمراني للعاصمة، في انتظار تعميم العملية على باقي البلديات قريبا، وهو ما استحسنه المواطنون الذين عانوا كثيرا من استعمار هؤلاء التجار للمساحات العمومية من أرصفة وطرقات بنشر سلعهم عبرها.

سليمة حفص