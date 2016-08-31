تسبب سقوط كابل للتيار الكهربائي ذي توتر جد عال في نشوب حريق بالقرب من محول كهربائي بمزرعة ماركي دال ج 8 حي المنظر الجميل ببلدية القبة، في قطع الكهرباء عن عدة بلديات بالضاحية الشرقية للعاصمة ووسطها في الساعات الأولى من نهار أمس، ولحسن الحظ لم تسجل أي خسائر بشرية.

أدى حادث سقوط كابل للتيار الكهربائي ذي توتر جد عال يبلغ طوله 100 م بالقرب من المحول الكهربائي المثبت بشارع ماركي دال بحي المنظر الجميل ببلدية القبة، في حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم أمس، إلى انقطاع في التزود بالتيار الكهربائي بعدة بلديات من الضاحية الشرقية وحتى وسط العاصمة، على غرار برج الكيفان، المحمدية، باب الزوار، عين طاية، برج البحري، وحتى بلدية أولاد موسى بالجارة بومرداس، وكذا الجزائر الوسطى، القبة، بئر مراد رايس، متأثرة بالحريق الذي نشب جراء سقوط هذا الكابل بالقرب من محول كهربائي، متسببا في نشوب حريق انتشر على مستوى مساحة للحشائش اليابسة عبر 50 م، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في هذا الحادث، لتتمكن عناصر الحماية المدنية من إطفاء الحريق قبل انتشاره لمساحة أكبر، بحيث سجل تدخل أعوان الحماية المدنية في حدود الساعة الرابعة و25 دقيقة، بحسب ما كشف عنه الملازم الأول بن أمزال من خلية الإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة، في تصريح لـ"الفجر"، حيث قامت بإخماد السنة النيران التي كادت أن تنتشر بين الأحياء المجاورة لولا التدخل السريع لمصالحها.

وللإشارة، حاولنا الاتصال كثيرا بشركة الجزائرية لتسيير نقل الكهرباء بالعاصمة من أجل الحصول على تفاصيل أكثر تخص الحادث المريع الذي أحدث هلع وسط السكان، والانقطاع الذي اشتكى منه مواطنو البلديات سالفة الذكر الذين أتلفت أدواتهم الكهربائية، هذا دون الحديث عن الخسائر التي تكبدها أصحاب المحلات، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل لعدم رد هذه المؤسسة على اتصالاتنا.

سليمة حفص