الإفراج عن قائمة 115 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية شعبة اللحم

تم ببلدية شعبة اللحم بولاية التابعة إداريا لدائرة المالح بولاية عين تموشنت، الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 115 وحدة سكنية عمومية إيجارية، بتخصيص 05 مواقع عمومية لنشر القوائم حتى يتسنى للعام والخاص التعرف على أسمائهم بكل السوق الأسبوعي طريق الشنتوف وساحة الشهداء (سوق الفلاح سابقا). كما فتحت السلطات المحلية فترة الطعون التي تمتد على مدار 08 أيام بدءا من نشر القوائم، وفقا للنصوص القانونية لضمان التواصل مع مقر الولاية أو الشباك المفتوح بدائرة المالح.

من جهته محمد زين، رئيس الدائرة، تنقل الى مقر بلدية شعبة اللحم قصد رفع الغبن عن المواطنين عناء التنقل لاستقبالهم و رصد انشغالاتهم، مع العلم أنه بالإضافة إلى الخمسة أماكن التي تم فيها تعليق القوائم تم نشرها بالموازاة عبر شبكة الموقع الاجتماعي، قال رئيس الدائرة إن عدد الملفات المطروحة للدراسة وصلت الى 1209 ملف كما بلغت عدد التحقيقات الميدانية التي أجرتها المصالح المعنية 960 تحقيق التي مست الملفات المودعة في الفترة الممتدة بين 1986 إلى غاية 2008، فيما أجل 166 ملف للعديد من الأسباب مع اقصاء 95 ملف مع مراسلة أصحابها. مدة دراسة الملفات دامت نحو 06 أشهر من أجل تجسيد مبدأ ”الإدارة الجوارية”، فقد تنقل طاقم اداري بمعية رئيس الدائرة لاستقبال المواطنين بمقر بلدية شعبة اللحم وتوجيههم.

إعادة فتح حديقة التسلية

يرتقب استلام حديقة التسلية الكائنة بعاصمة الولاية عين تموشنت، وبالتحديد بالقرب من المكتبة العمومية مالك بن نبي، مع بداية شهر نوفمبر المقبل، والتي تدهورت أوضاعها إلى أن أغلقت أبوابها قرابة عشر سنوات وباتت موقعا لتربية وتسمين الكباش. عملية التأهيل تكفلت بها مؤسسة مختصة في الميدان من ولاية سطيف، حيث سيعطي هذا المرفق الترفيهي نفسا جديدا للمنطقة. الوالي أحمد حمو التوهامي، في كلمة له، يقول إن هذا المرفق كان حلما بالنسبة للأهالي، لاسيما ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون اكتشاف مثل هذه الحدائق بمدينة أخرى على غرار تلمسان وسيدي بلعباس ووهران.

جهاز مداومة لضمان خدمة متواصلة بقطاع النقل

أكدت مصالح النقل بالمديرة الوصية بعين تموشنت أن وسائل النقل الحضري والشبه الحضري، ستكون متوفرة دون انقطاع خلال فترة العيد من خلال وضع جهاز مداومة بدءا من اليوم. كما تلتزم توفير النقل يوم العيد و ثاني عيد بصفة مستدامة لتغطية تنقلات المسافرين. كما سيتم تسخير حافلات الخواص بصفة محدودة ستكون وفق الأولويات التي وضعت بتنسيق الجهود مع مختلفي مسيري محطات النقل البري لضمان خدمة متواصلة.

38 منصب دكتوراه بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب

كشفت إدارة المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عن تعداد منصب الدكتوراه التي سيتم افتتاحها هذا الموسم في مختلف الاختصاصات، والذي قدر بـ 38 منصب في علوم الأدب العربي والاقتصاد والتكنولوجيا. كما أكدت ذات المصالح، على لسان نائب المدير لما بعد التدرج بلعباس بوترفاس، أن ادارة المركز حددت 08 أكتوبر موعدا لإجراء المسابقة.

جمعها : عبيد م