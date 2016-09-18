أكثر من 35 ألف تلميذ يتناولون وجبات ساخنة

تجسيدا لقرار وزارة التربية الوطنية، عملت مديرية التربية لولاية عين تموشنت على توفير التغطية الشاملة للمطاعم عبر المؤسسات التربوية، والذي جاء بقرار وزاري، حيث اعتبرته وزيرة التربية الوطنية من الضروريات التي يحتاجها التلميذ خلال مساره الدراسي.

ولاية عين تموشنت ركزت خصوصا على المناطق النائية بأطوارها الثلاثة، حيث أكد مفتش التغذية أنه يوجد بها 122 مطعم مدرسي من بين 202 مدرسة على مستوى كامل التراب الولائي، منها 29 مطعما مركزيا و166 مدرسة مستفيدة، مع العلم أن عدد المتمدرسين يصل إلى 25188 تلميذ. ويقدر عدد المستفيدين بـ35 ألف مستفيد من وجبات ساخنة ونسبة تفوق 67 بالمائة. كما تأسف ذات المسؤول عن عدم تقديم العون لـ09 مدارس ابتدائية في اليوم الأول من قبل المجالس المنتخبة، وهو ما دفعه لتعويضها بوجبات محمولة.

انطلاق عملية تسديد فاتورة الماء عبر مكاتب البريد

أبرمت، مؤخرا، الجزائرية للمياه اتفاقية شراكة باتصالات الجزائر والخاصة بتسديد فاتورة استهلاك الماء على مستوى مكاتب البريد 64 المنتشرة عبر التراب الولائي.العملية الجديدة استحسنها المواطنون في ظل الخدمات المتدنية التي كانت تواجههم على مستوى المكتبين بعاصمة الولاية، لاسيما مشكل الصرف، والتي يجدها الزبون مكتوبة بالبند العريض أمام فتحة الكشك. العملية الجديدة هذه دخلت حيز الخدمة وستساهم بشكل كبير من رفع الغبن على المواطن من البحث والجري وراء مكاتب التسديد.

عودة محتشمة للخضر والفواكه إلى الأسواق

عرف السوق الأسبوعي ندرة تامة في الخضر، باستثناء الطماطم والنعناع. هذا السوق الذي اعتاد عليه الأهالي يخص كل ما جادت به أنامل الفلاحين بالولاية. وحسب الباعة فإن السبب يعود لغلق سوق الجملة أبوابه منذ اليوم الأول لعيد الأضحى.

وفي سياق ذي صلة عرف إنتاج الخضر بولاية عين تموشنت في السنوات الأخيرة انتعاشا ملحوظا ومذهلا ف يما يتعلق بالمساحة والإنتاج والمردود في الخضروات، بتأكيد من مسؤول إنتاج الخضر بمديرية الفلاحة السيد مسار فوزي، مؤكدا أن المساحة المخصصة لهذا الغرض تفوق 11400 هكتار حاليا بعدما كانت لا تتعدى 8 آلاف هكتار سنة 2011. كما تتمركز زراعة الخضر بالمناطق الساحلية، على غرار ولهاصة وتارڤة وأولاد بوجمعة.

الإنارة العمومية مطلب سكان مولاي عبد القادر

طالب سكان حي مولاي عبدالقادر بعاصمة الولاية عين تموشنت، التفاتة جدية من السلطات البلدية من أجل تزويدهم بالإنارة العمومية، كون أبنائهم يستعملون إنارة الهواتف النقالة للتحرك في الظلام. أما مشكل الحشائش فباتت حاجزا لكل القمامات الواردة من كل حدب وصوب. وهنا يقول الأهالي إنهم في العديد من المرات قاموا بحملات نظافة ودفع 2 آلاف دج للعمال قصد رفع هذه الحشائش الممزوجة بالحيوانات الزاحفة بغض النظر عن ذكرها، إلا أن العمل يتطلب تدخل البلدية، لأن الجيران وحدهم لا يستطيعون فعل أي شيء.

وباتت الكلاب المتشردة هي الأخرى تضرب حظر التجوال مباشرة بعدغروب الشمس. وأغرب من ذلك في حي شعبي قال مواطنوه إن حي مولاي عبدالقادر يصبح الوجهة الأولى عند كل موعد انتخابات كونه حي شعبي للظفر بما أمكن من أصوات الضعفاء، وهي معاناة يتقاسموها سكان حي القدس الذين يعانون من مشكل الطريق وانعدام الأرصفة، وهو ما يشكل خطرا على أرواح أبنائهم. يحدث هذا في الوقت الذي يطالب أهالي حي ”أفانبوس” بإيجاد حلول لـ23 مسكنا الباقية وكرا للحمام وخالية من أصحابها منذ أن تم تسليمها سنة 2007، والكائنة بحي العقيد عثمان مخرج عاصمة الولاية باتجاه بلدية المالح.

وفي رده قال وراد عمر، نائب بالمجلس الشعبي البلدي، أنه تم إبادة أكثر من 100 كلب متشرد بحي مولاي عبد القادر في ظرف 48 ساعة، والتي أشرف عليها شخصيا خلال الصيف الجاري، مع العلم أن العملية تخضع لاجراءات ادارية وأمنية خاصة تشارك فيها الولاية بتوفير الذخيرة تحت إشراف الدرك الوطني وجمعية الصيادين، وهو ما يستدعي التنسيق مع كل الجهات يعني أن سلامة المواطنين مربوطة بهيئات أخرى - يضيف عمر - أن البلدية موجودة و تطالب دائما بتوفير الذخيرة، ولم يبق من جمعية الصيادين سوى الرئيس المتمثل في بن شراط، علما أن غالبية الكلاب تمت إبادتها في ضواحي المركز الجامعي بلحاج.

جمعها : عبيد محمد