يعاني سكان دوار سيدي بوخريس ببلدية الخرايسة، الأمرين بسبب المركز البريدي الوحيد المتواجد بوسط المدينة الذي يعرف اكتظاظا بسبب ضيق المساحة، حيث أضحى لا يستوعب كل الوافدين، ما جعل قضاء الحاجيات به في عديد المرات من سابع المستحيلات.

طالب قاطنو بلدية الخرايسية بالعاصمة، الجهات الوصية بضرورة فتح مكاتب بريدية أخرى لتخفيف الضغط الكائن بالبريد الوحيد بالمنطقة كونه صغيرا ولا يسع كل المواطنين من أجل توفير الخدمات اللازمة.وعبر البعض منهم لـ”الفجر” عن سخطهم من السيناريو المتكرر باستمرار وتعطلهم عن قضاء حاجاتهم، والوضع يعرف تفاقما أكثر في فترة معينة من الشهر، لهذا لم يجدوا حلا أمامهم سوى اللجوء إلى مراكز بريد البلديات المجاورة، مثل الدويرة.

وذكر السكان أن المركز حصل فيه تجديد بسيط في هياكله الداخلية، عن طريق إنشاء مكتب خاص للقابض بجانب مكتب الأرشيف، حيث يعرف توافدا كثيفا للسكان لإجراء معاملاتهم البريدية المختلفة من جميع الدواوير علاوة على سيدي بوخريس، كدوار سيدي سليمان وبن شعوة، ومن الخرايسية وبئرتوتة، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على القابض ومساعديه الذين يشكلون طاقم الخدمة المتواجد طوال مدة العمل في المركز.

عملية التجديد يراها مستخدمو المركز غير كافية بالنظر لحجم الخدمات التي يوفرها في ظل تزايد عدد سكان البلدية، ما يؤدي لاكتظاظ المكان الضيق الذي اطلعنا عليه، وهو عبارة عن غرفة صغيرة إضافة الى غرفة ثانية بجانبها. وعليه يجدد المتحدثون مطلبهم للجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل، لتخليصهم من عناء التنقل للبلديات الأخرى من أجل سحب رواتبهم الذي بات أمرا صعبا.

ح.ر