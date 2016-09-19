إلتقى متطوعون من عدة قرى تابعة للأربعاء ناث ايراثن، بقرية آث فراح، من أجل المشاركة في التويزة لتنظيف الموقع المرتفع، حسبما علم لدى المنظمين.

وذكر رشيد دوفن، رئيس الجمعية العلمية والإيكولوجية ”قوس في السماء” لولاية تيزي وزو، التي بادرت إلى تنظيم هذه العملية بالتعاون مع لجنة قرية آث فراح، أن هذا العمل التطوعي نظم في إطار ”وثيقة من أجل البيئة والنظافة” اعتمدتها سبع قرى تابعة لدائرة الأربعاء ناث إيراثن، وهي آث فراح، آث أتلي تاوريرت، مقران، عزوزة، آث هاق، آث يعقوب وتامازيرت.

وأضاف المصدر أن المتطوعين الذين تنقلوا إلى آث فراح للقيام بنشاطهم التطوعي وسط أجواء حماسية تفاجؤوا للوهلة الأولى لرؤيتهم القرية نظيفة. وعملا بالتقاليد والقواعد المعمول بها، تمت برمجة لقاءات سيتم خلالها دراسة عدة مواضيع منها تسيير النفايات التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، وسيتم تنشيطها من قبل مديريات السياحة والصناعة التقليدية البيئة الثقافة والشباب والرياضة وكذا جامعة مولود معمري. وتهدف التظاهرة أيضا إلى جمع أهل القرى حول عمليات مشتركة للتنظيف، مؤكدا أن الميثاق يشترط من موقعيه الإستثمار في تسيير النفايات والطاقات المتجددة من أجل الحفاظ على نظافة البيئة. وأشار ذات المسؤول إلي أن هذه الوثيقة تهدف إلى إعادة الاعتبار للفلاحة الجبلية وترقية العمل الفلاحي وترميم وترقية المواقع التاريخية الثقافية وكذا العمومية.

واج