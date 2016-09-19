شرعت، أمس، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات في ضخ 10 ملايين متر مكعب من المياه من سد ويزغت، توجه لتموين مدينة معسكر بالماء الصالح للشرب، حسبما علم من مدير وحدة الجزائرية للمياه.

وذكر ميلود حبي أنه بالنظر إلى تراجع منسوب المياه بسد بوحنيفية الذي يمون مدينة معسكر والبلديات المجاورة لها بالماء الصالح للشرب، وتراجع ضخ المياه من السد من 25 ألف متر مكعب إلى 18 ألف متر مكعب يوميا، قررت وزارة الموارد المائية والبيئة ضخ 10 ملايين متر مكعب من المياه من سد ويزغت جنوب الولاية نحو سد بوحنيفية، كحل استعجالي لضمان تموين مدينة معسكر و البلديات المجاورة لها بالماء الصالح للشرب.

وقال مدير وحدة معسكر لمؤسسة الجزائرية للمياه، إنه لزيادة كمية المياه الصالحة للشرب الموجهة نحو مدينة معسكر في أقرب وقت تجري الأشغال لربط مؤقت لشبكة توزيع المدينة بقنوات جر مياه البحر المحلاة لتوفر حوالي 11 ألف متر مكعب، إضافية من الماء الصالح للشرب لسكان المدينة في انتظار إنتهاء أشغال الشبكة الجديدة ضمن مشروع تزويد ولاية معسكر بمياه البحر المحلاة انطلاقا من محطة التحلية ببلدية المقطع بولاية وهران.

وذكر نفس المسؤول أنه تم إصلاح العطب الذي أصاب قناة جر وضخ المياه انطلاقا من محطة الضخ ببلدية تيزي، والذي أدى إلى توقف ضخ المياه من المحطة ليومين كاملين، وشرع في استدراك التأخر في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب بداية بالأحياء السفلية والمتوسطة من المدينة ليتم استدراك التأخر في الأحياء العلوية قبل عيد الاضحى، وتم من جهة أخرى تقليص عدد التسربات في شبكة الماء من 109 قبل أشهر إلى 26 فقط يتم العمل على معالجتها حاليا، حسب نفس المسؤول.

م.ياسين