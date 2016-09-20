الوعاء العقاري يعرقل مشاريع ”أونساج”

نظم، مؤخرا، ملتقى حول تربية المائيات في المياه العذبة في إطار تطبيق أهداف المخطط ”أكواباش” 2020 في جزئه الخاص بتطوير تربية المائيات في المدن الداخلية. الملتقى الذي حضره الجهاز التنفيذي من مديرين ورؤساء الدوائر، ناقش خلاله المتدخلون العراقيل التي تعترض النهوض بهذه الشعبة في المجال التقني، باعتبار المستفيدين من هذه المشاريع في إطار دعم وتشغيل الشباب كلهم من فئة الشباب وليست لديهم أدنى خبرة في مجال تربية المائيات في المياه العذبة. وأكدت رئيسة محطة الصيد البحري بالولاية طيبي يمونة، أن المشكل الأساسي الذي يعيق هذه المشاريع هو عدم توفر الوعاء العقاري والأرضية الصالحة لإنجاز أحواض مائية للشروع في الاستثمار في هذه الشعبة، حيث اعتبرت نفس المسؤولة أن هذا الملتقى بمثابة بوابة لهؤلاء المستثمرين قصد مساعدتهم من قبل جميع القطاعات بالولاية. كما اعتبرت ذلك فرصة وورقة لتشخيص وتذليل كل الصعوبات التي اعترضت هذه المشاريع الخاصة بتربية المائيات، أين أحصت خلالها محطة الصيد البحري 6 مشاريع في هذا الشأن.

الهلال الأحمر الجزائري يوزع 426 محفظة على التلاميذ

وزع مكتب الهلال الأحمر الجزائري بولاية معسكر، 426 محفظة بأدواتها، حيث كشف في هذا الشأن رئيس الهلال الأحمر بالولاية، درير بن علي، أن القسط الأوفر من هذه المساعدات كان من قبل مؤسسة ”لافارج” لإنتاج الإسمنت ببلدية عقاز، بالإضافة الى بعض المحسنين. وتم توزيع تلك المحافظ على العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، خاصة بالمناطق النائية بالولاية. نفس المسؤول أكد أيضا توزيع عدد معتبر من أكياس القمح اللين بوزن 10 كلغ للكيس على عدد من البلديات النائية.

نقص المياه الجوفية والتربة الطينية يرهنان مستقبل الفلاحة بعين فراح

تعترض المحيط المسقي ”كشوط” الواقع، شرق بلدية عين فراح على مسافة 10 كلم بولاية معسكر، عدة صعوبات سجلتها مديرية المصالح الفلاحية، أهمها انعدام المياه الجوفية والتربة ذات تركيبة ونوعية طينية، بالإضافة الى انعدام المسالك المؤدية إلى المستثمرات وانعدام الغطاء النباتي.

ومن أهم المنتجات الفلاحية التي تعرفها المنطقة الشرقية للولاية، زراعة الحبوب بمتوسط مردود 10 قناطير في كل هكتار، وتربية المواشي كالأغنام والماعز، وزراعة الأعلاف والأشجار المثمرة. ويستمد محيط ”كشوط” مياهه من سد بخدة بولاية تيارت عن طريق واد مينا كمرحلة أولى، على أن يتم تزويده لاحقا من سد واد التحت ببلدية عين فراح بمساحة مصنفة بألف هكتار ويستفيد منه 23 فلاحا. ومن آفاق تنمية المحيط المستقبلية توسيع المساحة المسقية بـ 500 هكتار قابلة للارتفاع وتوسيع مساحة زراعة الخضروات، ورفع الإنتاج بتطبيق الزراعة المكثفة ورفع المردود من 200 قنطارا في الهكتار حاليا الى أزيد من 350 في الهكتار بالنسبة قنطارا للخضروات، ومن 10 قناطير في الهكتار الى 35 قنطارا في الهكتار بالنسبة للحبوب، مع إنشاء 100 منصب شغل جديد لتوفير المنتوجات الفلاحية الطازجة في السوق المحلية بشكل دائم، واستمرارية تكوين الفلاحين وأبنائهم في مختلف الشعب الفلاحية والسقي الفلاحي.

دورات المياه والتصدعات هاجس أولياء التلاميذ بالمحمدية

يزاول أكثر من 1000 تلميذ بمدرستي ماري كيري و مولود فرعون بالمحمدية، في معسكر، دروسهم في ظروف صعبة، حيث ناشد أولياؤهم والي الولاية التدخل لوضع حد لمعاناة أبنائهم المتمدرسين بهاتين المؤسستين التربويتين والإسراع في ترميم ما يمكن ترميمه قبل حلول فصل الشتاء، خاصة دورات المياه، لتفادي تنقل الأمراض، إضافة الى ما يشهده المبنى من تصدعات على مستوى السقف بمدرسة ماري كيري، ودورات المياه التي تعرف انسدادا في قنوات الصرف الصحي. ويبقى المشهد المؤسف مماثلا بابتدائية مولود فرعون بطاقة استيعاب 860 تلميذا، عدلوا عن استخدام دورات المياه في انتظار استحداث قناة الصرف الصحي، فضلا عن عدم توفر شبكة لمياه الشرب، رغم المناشدات التي توالت مرارا من طرف القائمين على المؤسسة. من جهة أخرى أفادت مديرية التجهيزات العمومية لولاية معسكر عن استلام 3 مؤسسات تربوية جديدة بالقطب الحضري الجديد بالمحمدية.

واستفاد القطاع من متوسطة مسعودي محمد بمعسكر وثانوية جديدة بمدينة المحمدية بسعة 800 مقعد مع نصف داخلية بـ 200 مقعد كلف إنجازها 400 مليون دج، بالإضافة إلى متوسطة قاعدة 5 كلف انجازها 180 مليون دج، وكذا مدرسة ابتدائية تضم 9 أقسام بغلاف مالي ناهز 70 مليون دج. وستسمح هذه المؤسسات بتخفيف الضغط عن المرافق التربوية الأخرى بالولاية، ويقيم بالقطب الحضري الجديد بمدينة المحمدية أزيد من 1500 عائلة، أزيد من النصف استلمت سكناتها خلال فصل الصيف الجاري، من مجموع 4500 سكن بمختلف الصيغ يضمها القطب الحضري قيد الإنجاز. ويشهد القطب أشغال تهيئة فضاءات وإنجاز عيادة متعددة الخدمات، مقر للأمن الحضري، بعدما تم الإنتهاء من إنجاز سوق جواري وملحقة إدارية ومركز للتكوين المهني ومسجد.

جمعها : م.ياسين