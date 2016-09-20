طالب العديد من قاطني دائرة تابلاط، الواقعة جنوب ولاية المدية، والتي تربط حدودها بولاية البليدة، المسؤولين المحليين بضرورة ربط شبكة غاز المدينة بالأحياء، وتوفير ”غاز البوتان” خلال هذه الفترة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل دخول الموسم الشتوي الذي سيطرق الأبواب قريبا، خاصة أن أشغال ربط الشبكة المذكورة انطلقت بالبلديات المحاذية، الأمر الذي لم يفهمه الكثير من السكّان، حيث ذهب البعض منهم إلى ”التشكيك في نزاهة التقسيم من قبل مسؤولي ولاية المدية”.

ورفع بعض شبان الأحياء، مثل وسط المدينة وعمارات دوماز، ،الستاد، شكواهم من أجل وضع حد للمشكل الذي أصبح هاجس السكّان ظل البرودة القاسية المعروفة بذات المنطقة. من جهة أخرى، طالب السكان السلطات المحلية بتهيئة الطرقات المهترئة، معبرين في الوقت نفسه عن معاناتهم في فصل الشتاء، حين تكثر الأوحال والبرك المائية والمطبّات. وإلى جانب ذلك أبدى عدد منهم مطلبهم للتسريع في وتيرة إنجاز المستشفى الذي لايزال يحمل آمال أبناء المدينة في فتح مناصب شغل.

ق.م