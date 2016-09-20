كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي بولاية الجزائر، عثمان سحبان، عن نيته في التقدم باقتراح اقتناء سكنات اجتماعية لعمال البلدية من طرف الولاية، ليبقى الأمر بيد زوخ الذي سيقرر الموافقة عليه من عدمه، إلى جانب اطلاق إدارته لجملة من المشاريع التنموية لفائدة مواطنيه، بتوفر الأوعية العقارية عقب عملية هدم البنايات التي كانت مصنفة في الخانة الحمراء بمجرد ترحيل أصحابها، والبالغة مساحتها قرابة 12 هكتارا متفرقة على عدد من أحياء باب الوادي.

بالرغم من تواصل عمليات إعادة الترحيل التي تنتظر في الوقت الحالي إعطاء الإشارة الخضراء لاستكمالها من طرف الوالي عبد القادر زوخ، بترحيل 5 بنايات مصنفة ضمن الخانة الحمراء بإقليم بلدية باب الوادي غربي العاصمة، حيث تم لحد الساعة ترحيل سكان 51 عمارة مهددة بالانهيار في انتظار استكمال السابقة الذكر، من أجل الالتفات لساكني الأسطح والأقبية، بعد أن تم ترحيل لحد اليوم 550 عائلة ضمن هذا المحور في العمليات السابقة، وكذا السعي وراء ترحيل العزاب أيضا ممن فاتهم قطار الزواج بسبب أزمة السكن الحادة التي يعرفها أبناء باب الوادي، والتي وعد سابقا الوالي زوخ بالالتفات إلى هذه الفئة وفك الخناق عليهم هم وساكني الضيق حسب وفرة الشقق الاجتماعية، خاصة أن عددا كبيرا منهم لجأ للسكن في الأسطح والأقبية في انتظار السكن الاجتماعي. وبالرغم من هذه الوعود المنتظرة وتلك المحققة، باشرت مصالح بلدية باب الوادي استغلال المساحات المسترجعة من عملية الترحيل بالمنطقة، والتي قاربت مساحتها 12 هكتارا متفرقة على عدد من أحيائها عقب هدم حوالي 70 بالمائة من إجمالي العمارات المرحل قاطنوها، من خلال بعث جملة من المشاريع التنموية لفائدة سكان باب الوادي، على غرار إنجاز مكتبة جوارية من 3 طوابق رصد لها مبلغ 67 مليون دج، حسب تصريحات عثمان سحبان لـ”الفجر”، وإعطاء المساحة المسترجعة بجوار مقر البلدية عقب ترحيل 20 عائلة لمديرية الشباب والرياضة بهدف إنجاز دار للشباب، في انتظار موافقة الولاية على جملة من المقترحات التي تقدمت بها البلدية بخصوص باقي المساحة، على غرار عيادة خاصة بالتوليد وأمراض النساء، إضافة للأولى ”جيروندو” التي تعرف ضغطا يفوق قدرة استيعابها، وكذا مشروع خاص بإنجاز دار حضانة بالبلدية، وسوق جواري يتألف من 3 طوابق بشارع ”دودال” للقضاء على التجارة الفوضوية بميزانية قدرت بـ 96 مليون دج ستنطلق أشغال إنجازه بمجرد المصادقة عليه بعد استكمال الدراسات الخاصة به، إلى جانب تخصيص ميزانية قدرها 45 مليون دج لتهيئة شبكة الطرقات بالبلدية، ومبلغ مالي قدره 21 مليون دج لإنجاز ملعبين جواريين بحي بن رزوان ينتظر المداولة لإطلاق المناقصة الخاصة به بعد إنهاء الدراسات.

وتعرض ”المير” سحبان في حديثه مع ”الفجر” إلى اقتراح تقدم به للمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ، بهدف اقتناء سكنات اجتماعية لفائدة عمال البلدية الذين يتقاضون راتبا شهريا ذا أجر قاعدي لا يتجاوز 18 ألف دج، وهم غير مسموح لهم وضع ملفاتهم في أي صيغة سكنية لا تساهمية ولا عدل ولا ترقوي بسبب ضعف راتبهم الشهري، ومن غير المعقول تركهم بدون سكن.

سلمية حفص