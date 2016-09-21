كشف مدير التربية شرق لولاية العاصمة، خالدي اليمين، عن استلام مصالحه لعدد من المؤسسات التعليمية بالجهة الشرقية من أجل القضاء على مشكل الاكتظاظ الذي تواجهه بعض البلديات نتيجة عملية إعادة الإسكان التي شهدتها مؤخرا، والتي تسببت في الكثير من المشاكل، بحيث تم استلام مؤسسة ثانوية ببلدية هراوة، إلى جانب 3 متوسطات و3 مدارس ابتدائية ببلديات شرق العاصمة، مشيرا إلى قرب استلام عدد آخر من المؤسسات التربوية بالمنطقة في القريب العاجل من أجل فك الخناق عن تلك المتوفرة منها، مؤكدا أنه سيتم تسليم مدارس للطور المتوسط قريبا.

وللإشارة، فإن عملية إعادة الإسكان التي تعرفها عاصمة البلاد منذ انطلاقها بتاريخ 21 ماي 2014، قد تسببت في الكثير من الأحياء والمجمعات السكنية الحديثة بمشكل اكتظاظ الأقسام الدراسية المتوفرة وعدم تمكن القائمين على إنجازها من تحضير المؤسسات التعليمية في الوقت ذاته مع السكنات، ما خلق مشكل غياب المدارس ولجوء التلاميذ لمؤسسات تعليمية بعيدة عنهم، لكن وبفضل تدارك هذه الغلطة وتسريع وتيرة أشغال المدارس المذكورة آنفا سيتم القضاء على مشكل الاكتظاظ لإنجاح الموسم الدراسي الحالي وعدم الاصطدام بعوائق السنة الماضية التي وقفت حائلا في تحقيق النتائج المرجوة.

س.ح