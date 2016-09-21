انتفض العشرات من سكان بلدية جواب في سابقة أولى من نوعها ببلدية بئر بن عابد، بعد قيام السلطات بجريمة في حق الأموات من خلال منح رخصة بناء لأحد الأشخاص داخل حرمة مقبرة بن علية الواقعة وسط بلدية بئر بن عابد، حيث قام بتشييد منزل انطلقت أشغاله عقب شراء قطعة ترابية تابعة للمقبرة، وقام بإعداد شهادة الملكية ثم منحت له مصالح البلدية رخصة البناء والأشغال في نسب متقدمة، وهو ما اعتبره سكان جواب انتهاكا لحرمة موتاهم، حسب نص الرسالة التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، حيث لايزال سكان جواب يدفنون مواتهم بمقبرة بن علية ببئر بن عابد كونهم السكان الأصليين للمنطقة، كما أن القطعة الأرضية تلك هي ملك لسكان جواب وليس للشخص الذي قام ببيعها.

ومما زاد الطين بلة، يضيف هؤلاء، أن رخصة البناء موجهة لتشييد بناء ريفي في حين يمنع القانون منعا باتا منح رخصة بناء ريفي داخل المحيط العمراني للبلدية. ولاحتواء الوضع قام رئيس البلدية باستقبال المحتجين وأقر بأن انتهاك الموتي جريمة يعاقب عليها القانون، موجها المحتجين إلى العدالة للنظر في هذه القضية.

م.ب