تفاجأ سكان حي شارع ”كينيدي” وسط مدينة سيڤ بولاية معسكر، باختلاط مياه حنفياتهم بمياه الصرف الصحي، حيث تحاشوا استهلاكها مخافة وقوع كارثة بعدما اكتشفوا أن طعم ولون المياه مغايرة للمياه العادية التي كانت ترشحها حنفياتهم يوميا، وهو الأمر الذي دفعهم إلى إخطار المصالح المعنية لتدارك هذا الوضع الخطير.

وحسب مصدر مطلع، فقد أوفدت الأمينة العامة للولاية لجنة تحقيق لتقصي الوضع بعين المكان مشكلة من إطارات مديرية الموارد المائية، الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والبيئة والجهات الوصية على ملف الصحة ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومصالح الدائرة والبلدية، موضحا نفس المصدر أن اللجنة الموفدة للموقع المتضرر عاينت أعطاب وثقوب كبيرة في شبكة الصرف الصحي مع كسور في شبكة مياه الشرب بسبب عدة عوامل تمثلت في تسرب المخلفات الصناعية لوحدات تحويل الزيتون، إضافة إلى قدم واهتراء شبكة الصرف الصحي، إلى جانب امتلاء فوهات شبكة الصرف الصحي بمياه الشرب عن آخرها. كما تم إجراء تحاليل عينية لمياه الحنفيات في شكلها المتغير وثبت من خلال النتائج، والتقارير أن مياه الشرب مختلطة بالمياه القذرة، ما يهدد صحة وسلامة السكان.

وأكد مدير وحدة الجزائرية للمياه أنه بعد أخذ عينة من المياه وإخضاعها للتحاليل المخبرية وتحاليل أخرى فيزيوكيميائية، تبين من خلال ذلك أنه بالفعل هناك اختلاط مياه صالحة للشرب بمياه الصرف الصحي الناتجة عن مخلفات مصانع تصبير الزيتون، والتي ساهمت بقسط كبير في كسر وعطب الشبكات، مشيرا إلى أن مصالحه بادرت على جناح السرعة بقطع التموين بمياه الشرب عن الشارع الرئيسي، وتم تزويد السكان عن طريق الصهاريج بالمياه الصالحة للشرب لمدة 6 أيام إلى غاية الانتهاء من عملية الترميم وتصليح العطب، كما سيتم إعداد بطاقة تقنية لمشروع تجديد شبكة الصرف للشارع المتضرر وعزل شبكات مصانع تصبير الزيتون عن الشبكات الخاصة بهذا الشارع.