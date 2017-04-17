جدد سكان 194 مسكن بعين البنيان في العاصمة، مطلبهم للسلطات المعنية بهدف التعجيل بتسوية عقود ملكية سكناتهم التي يقطنون بها دون توثيقها، بهدف إثبات احقيتهم بالسكن بعد انتظار دام لسنوات دون جديد يذكر، حيث أشار بعض المتحدثين لـ”الفجر” إلى قيام العديد منهم بتوسيع وإعادة تهيئة السكنات بسبب اهتراء أسقفها وتشقق جدرانها، دون حيازتهم أحقية التصرف بها.. وناشد قاطنو حي 194 مسكن المسؤولين بإعادة النظر بمشكلة غياب المحلات التجارية، الى جانب اعادة فتح المحلات المغلقة منها والمتواجدة أسفل العمارات محل إقامتهم، والت لم تدخل بعد حيز الخدمة رغم الحاجة الملحة لاستغلالها في ظل النقص الفادح في الهياكل التجارية، على حد تعبيرهم.. مشيرين إلى لجوء العديد منهم لتوسعة السكنات بسبب ضيقها، في حين أبدى البعض منهم سخطهم واستنكارهم الشديدين من الصمت الذي تبديه السلطات المحلية، حيث يبقى ذات المطلب مطروحا لسنوات على الجهات المختصة، بما فيها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وبلدية عين البنيان، نظرا لعدم اخذ مطلبهم بصفة جدية، مستنكرين طبيعة الأشغال الخارجية للعمارات منها المتعلقة بمداخل العمارات والسلالم التي لم تراع فيها المقاييس التقنية، إضافة إلى عدم استكمال الأشغال الخارجية في عدد من العمارات خاصة مع تحول المحلات المهجورة إلى مفرغة عشوائية ووكر للمنحرفين ضاعف من حدة الجريمة والمشاجرات التي تحدث بين الفينة والأخرى.