l تطبيق مخطط وقائي لحماية صحة المستهلك

باشرت مؤسسة تسيير المذابح بولاية الجزائر المراقبة الصّحية لـ119493 رأس من الماشية، منها 25885 رأس من الأبقار بوزن إجمالي يقارب 9 ملايين كلغ و 93608 رأس من الأغنام بوزن إجمالي يقدر بأكثر من 1.5 مليون كلغ في اطار التحضير لشهر رمضان، تبعا للمخطط الوقائي من خلال تعزيز الفرق البيطرية بهدف المراقبة الصّحية للحوم بنوعيها.

وتعمل مؤسسة تسيير مذابح ولاية الجزائر العاصمة (مؤسسة ولائية عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري) على تطبيق المخطط الوقائي تحسبا لشهر رمضان المتزامن وفصل الصيف، حيث تكثر المناسبات وتتعزز نشاطات المذابح أيضا من خلال المراقبة البيطرية للمواشي بنوعيها، مع تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لصيانة العتاد والأجهزة الخاصة بمختلف مذابح العاصمة ناهيك عن ضبط برنامج خاص لاستقبال شهر رمضان الكريم لتلبية حاجات المواطنين، وكذلك فضاءات التخزين (غرف التبريد). كما تم تعزيز إجراءات النظافة والأمن والميزان، خاصة على مستوى مذبح حسين داي الذي يعرف توافدا كبيرا للمواطنين. كما لجات المؤسسة إلى رفع عدد الأعوان الموسميين لتدعيم مصلحة أعوان أمن المؤسسة ومصلحة التنظيف.

وأقامت مديرية الفلاحة بالتنسيق مع مديرية التّجارة في إطار النّشاطات البيطرية ومراقبة المحلات التّجارية، ببرنامج منتظم تحضيرا لشهر رمضان من خلال عمليات موازية، حيث أشرفت مديرية الفلاحة على تكليف فرق بيطرية لكافة المذابح وغيرها من المساحات، حيث قامت في ذات السياق بتلقيح الأبقار ضد الجطري بـ 6968 رأس مع تفتيش اللحوم الحمراء لحوالي 94880 طن، مع تفتيش اللحوم البيضاء لحوالي 43885 طن والأسماك بحوالي 26093 طن. في حين تم مراقبة كافة المحلات التّجارية لمختلف النشاطات، خاصة تلك التي تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك، والتي ترتفع فيها نسبة التجارية والسريعة التلف باعتبار شهر رمضان يأتي بالتوازي وفصل الصيف.

من جهتها، عاينت مديرية التجارة لولاية الجزائر 2630 قصابة، 2223 محل لبيع الدواجن و204 لبيع الأسماك و464 محل مختص ببيع اللحوم والاسماك المجمدة، و877 مؤسسة لإنتاج الحليب ومشتقاته و138 مؤسسة لإنتاج اللحوم ومشتقاته.