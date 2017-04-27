بلدية تسالة المرجة تستفيد من مشاريع تنموية

استفادت، مؤخرا، بلدية تسالة المرجة، الواقعة في الجهة الغربية للجزائر العاصمة، من مجموعة من المشاريع التنموية، على غرار تخصيص ميزانية مالية تقدر بـ21 مليون دج من أجل إنجاز ملحقة إدارية بالحي السكني 1310 شقة، والتي حددت مدة إنجازها بـ 6 أشهر كحد أقصى، بالإضافة إلى مشروع تزويد مدرسة شايب بومدفع الطاهر بمطعم لفائدة التلاميذ قدرت ميزانية إنجازه بمليار و600 مليون سنتيم، حيث قدمت عدة شروحات واقتراحات بشأن هذه المشاريع من طرف الوالي عبد القادر زوخ الذي وقف في زيارة تفقد لمشاريع البلدية الأسبوع الماضي.

طرقات حي الرمضانية بالدويرة تستغيث..

طالب قاطنو حي الرمضانية، الكائن ببلدية الدويرة في العاصمة، السلطات المحلية بضرورة بعث أشغال التهيئة والتزفيت بطرقات الحي، حيث يصعب السير عليها بالنسبة للراجلين والمركبات، وهو المشكل العويص الذي يعاني منه السكان في ظل الغياب التام للسلطات البلدية، والتي - حسبهم - عجزت عن إنجاز هذا المشروع بالرغم من الشكاوى العديدة والكثيرة التي تقدموا بها لمصالحها حول ذات المشكل الذي نغص عليهم حياتهم وصعب تنقلاتهم.

من جهتها بلدية الدويرة أكدت، على لسان رئيس المجلس الشعبي البلدي، اهتمامها بهذا الانشغال، مشيرة إلى الانتهاء مؤخرا من الدراسة التقنية للمشروع، وهي حاليا بصدد اختيار المناقصة وبعث الأشغال قريبا، مضيفا المتحدث ذاته أنه سيتم التكفل بمشاريع تهيئة وتزفيت عدد من الطرقات والمسالك بالأحياء الموزعة على إقليم البلدية، والتي تعرف تدهورا هي الأخرى، على غرار حوش كحال، عين دزاير، وأولاد منديل ومولين، في انتظار رد الولاية بشأن إسهامها في ميزانية مشاريع هذه الطرقات لتحقيقها كاملة وفي أقرب وقت ممكن.

بلدية الجزائر الوسطى تؤكد القضاء على معظم ساكني الأقبية والأسطح

كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، عن إحصاء مصالحه لما تعداده 80 عائلة لازالت تقطن الأسطح والأقبية، بينما لاتزال تعمل مع المصالح التقنية للبنايات على إحصاء البنايات الآيلة للسقوط والبالغ عددها 11 عمارة تقطن بها 60 عائلة وضعيتها قيد الدراسة من طرف مصالحه حاليا، مؤكدا الانتهاء بصفة كاملة من قاطني الأقبية والأسطح على مستوى شارعي زيغود يوسف وعسلة حسين. وفي سياق ذي صلة بقطاع السكن ببلدية الجزائر الوسطى، أكد بطاش أن عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي لدى مصالحه بلغت 7 آلاف حالة، تم الانتهاء من غالبيتها ليبقى ما تعداده 1000 عائلة لم تشملهم الدراسة لحد الساعة، مؤكدا الانتهاء من دراستهم قريبا، وتحويل تلك الملفات للجنة المختصة بالدراسة والتمحيص بالدائرة الإدارية لسيدي امحمد من أجل الاجتماع وإعداد قوائم المستفيدين من الحصة البلدية للسكن الاجتماعي، وبعدها للجنة الولائية.

هشاشة البنايات تهدد حياة قاطني حي 11 ديسمبر بعين البنيان

الت معاناة قاطني بنايات حي 11 ديسمبر بعين البنيان، غرب العاصمة، تشكل خطرا على حياتهم بسبب هشاشتها وسوء الأحوال الجوية التي عرفتها الشتاء الفارطة، والتي أضرت بها زيادة على ما كانت عليه، لتضاعف المشكل الرياح القوية التي تعرفها العاصمة هذه الفترة، والتي تسببت في تضاعف نسبة هشاشة جدرانها وتهديد حياة قاطنيها في كل لحظة بانهيار تلك البيوت فوق رؤوسهم، خاصة أنها تعود إلى الحقبة الاستعمارية وشهدت كل أنواع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، ومنها زلزال بومرداس الذي كاد يسويها بالأرض، مستنكرين تجاهل وضعيتهم وعدم اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح لهم التكفل بأنفسهم بتسوية المشكل من خلال ترميمها، وهذا بعد تمكينهم من عقود الملكية ومنه طي صفحة المعاناة التي طال أمدها مع الخطر الذي يتهدد حياتهم بسبب سقوط أجزاء منها في كل مرة، لاسيما خلال الأشهر القليلة التي شهدت اضطرابات جوية زادت أوضاع سكناتهم تدهورا، ما جعلهم يقضون ليالي بيضاء خوفا من انهيار تلك السكنات فوقهم.

وفي ظل غياب عقود الملكية التي حالت بينهم وبين ترميم أو تشييد بناءات، وبالتالي خوفهم من تكبد خسائر مادية، جعلتهم في حيرة من أمرهم، مشيرين إلى أن الحي يفتقر لأدنى وابسط شروط العيش الكريم، بداية حرمانهم من الماء الصالح للشرب بسبب الانقطاع المتكرر، وكذا انعدام شبكة غاز المدينة، ما يضطرهم الانتقال مسافة طويلة لجلب قارورة البوتان التي أثقلت كاهلهم، خاصة في فصل الشتاء أين تزداد الحاجة إلى هذه المادة الضرورية للطهي والتدفئة، فضلا عن انعدام قنوات الصرف الصحي، ليبقى أمامهم مطلب واحد يتمثل في ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية تقيهم خطر الانهيارات.