اتخذت مديرية السياحة بولاية الجزائر كافة الاجراءات اللازمة لضمان الرقابة بفنادق العاصمة، ووضع حد للتعدي الصارخ على القانون، خاصة بعد تدوين 26 مخالفة من أصل 112 مهمة تفتيش.

وجاءت العملية بناء على جملة الشكاوى المقدمة من طرف مواطنين تفيد بوجود مؤسسات فندقية ببعض البلديات تعمل على غلق المؤسسة بعد منتصف الليل، معتبرا أن الأمر غير لائق بالسياحة، إضافة إلى أنه غير قانوني، خاصة أن المؤسسات جاءت لتقديم خدمة للمواطنين في كل وقت وعبر مختلف المواسم الأربعة.

وشدد صالح بن عكموم، مدير السياحة لولاية الجزائر، على ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في الأمر للكشف عن المؤسسات الفندقية التي لا تعمل وفق القانون والمعايير المعمول بها، لاسيما أننا مقبلون على موسم الاصطياف الذي يكون فيه سياح أجانب عن العاصمة وعن الوطن، وهم بحاجة ماسة إلى تقديم هذه الخدمات خلال 24 ساعة، مضيفا أن مصالحه ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الفندقية التي تغلق بعد منتصف الليل، لاسيما أنه تم مؤخرا قيام لجان التفتيش والمراقبة بـ112 مهمة تفتيش مختلفة، حيث تم اتخاذ 26 إجراء إداريا بعد التحقيق والتفتيش المستمر مقسمة بين توجيه اعذارات للمتقاعسين عن تأدية مختلف المهام من تنظيف للفنادق، وسوء تقديم للخدمة، وتقديم وجبات دون المستوى، ما دفعهم لاستدعاء المسؤولين بتلك المؤسسات للتحقيق في المخالفات المرتكبة بالمؤسسة، علاوة على تدوين إنذارات من أجل تحسين الخدمة المقدمة، واقتراحات بالغلق لبعض الفنادق دون المستوى التي لا تليق أن تسمى مؤسسة فندقية سياحية.

وقد أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ، مدير السياحة، بضرورة الإسراع في التحقق في قضية غلق المؤسسات بعد منصف الليل، لاسيما ونحن على أبواب موسم االصيف ولابد من أن يكون التحضير له في المستوى، إضافة الى تزامنه مع شهر الرحمة والغفران، والعديد من العائلات تفضل قضاء السهرات وموسم الصيف خارج بيوتها.