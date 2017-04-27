باعتبار ولاية معسكر منطقة مصنفة ضمن المناطق المعرضة لأخطار الزلازل، ومن أجل التحسيس ضد هذه الكارثة الطبيعية للوقاية من مخاطرها وكيفية التعامل معها، حطت صبيحة يوم أمس القافلة التحسيسية حول أخطار الزلازل بساحة الأمير عبد القادر وسط مدينة معسكر، حيث تم تنظيم معرض تم خلاله عرض أحدث الأجهزة والتقنيات المعمول بها في حال حدوث هزات أرضية. وقد تم عرض الشاحنة التي تعتبر الوحيدة بالقارة والمجهزة والمدعمة بأحدث الوسائل الحديثة الطبية والعتاد المستخدم في مثل هذه الكوارث والمجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة. ونظمت بهذه المناسبة مناورة تطبيقية للشاحنة الخاصة بمعاينة الزلزال، ما سمح للمواطنين والتلاميذ المتمدرسين بأن يعيشوا لحظات وقوعه والهزات الارتدادية، والوقوف على مدى جاهزيته ذهنيا وبدنيا للتعامل مع هذه الهزات. وحسب المدير الولائي للحماية المدنية المقدم شهب العين محمد، فإن هذه القافلة التحسيسية تهدف إلى خلق ثقافة التحضير النفسي والبدني لمواجهة الكوارث الكبرى لدى المواطن، والتي اعتبرها المسؤول من التدابير الوقائية اللازمة قبل، أثناء وبعد وقوع الزلزال، مع تطوير وتحسين ردود الأفعال عند وقوع الهزة الأرضية، وعرض كيفية تقديم المساعدة في حالة وقوع كارثة طبيعية، سواء في مجال الإسعافات الأولية أو تسهيل عمل فرق الإنقاذ والإسعافات المتدخلة.