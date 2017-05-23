l معضلة التساهمي تحل بتوزيع 2000 مفتاح مساء الغد

كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال وقوفه على التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف التي انطلقت منذ شهرين تقريبا، عن جاهزية 65 شاطئ لاستقبال المصطافين مقابل تصنيف 22 شاطئ آخر غير مسموح للسباحة، وذلك بتكليف 1700 عون لتغطية الخدمات و800 آخر خاص بالحماية المدنية، والتي اتبع فيها مخطط السنة الفارطة سواء ما تعلق بالطاولات أو المضلات الشمسية مع توحيد السعر إلى 500 دينار في حين أشار زوخ إلى ترحيل 670 عائلة في اليوم الأول، مسّت بعض الأحياء القصديرية الأسطح والشاليهات.

وأوضح "زوخ" أن مصالحه قسمت العملية الـ22 إلى مرحلتين من مجمل 4 آلاف عائلة 2000 منها متعلقة بالسكن الاجتماعي التساهمي والمتبقية منها ذات الصيغة الاجتماعية الموزعة على 6 مقاطعات إدارية، حيث مسّت المرحلة الأولى في يومها الأول 670 عائلة التي وزعت إلى حي 3500 مسكن ببلدية الدويرة، في حين تم برمجة 80 عائلة اليوم لتتواصل العملية على مدار الأسبوع لاستكمال كلا المرحلتين، حيث تم في اليوم الثالث 1003 عائلة من الحي القصديري واد الحميز ببرج الكيفان و128 بأقبية حي 5 جويلية ببلدية باب الزوار لتتواصل على باقي المقاطعات بترحيل 179 عائلة إلى الحي القصديري سطول المكي المعطل لمشروع طريق العروبي الرابط بين جسر قسنطينة والطريق السيار ببلدية جسر قسنطينة و107 عائلة أخرى بالحي القصديري عين دزاير ببلدية الدويرة الذي عرقل المشروع الملعب البلدي و90 عائلة بالحي القصديري المحاذي لمعهد الفندقة ببلدية عين البنيان، وكذا 83 عائلة أخرى تقطن على مستوى توسعات عمارات أحياء 1006 و525 مسكن بدرڤانة ببرج الكيفان و76 عائلة من حي فوجرو ببلدية دالي ابراهيم و58 عائلة من حظيرة دنيا بارك بدالي ابراهيم، اولاد فايت و56 عائلة بحي القصديري الروخي المتواجدة بموقع مشروع 2000 مسكن عمومي إيجاري و36 عائلة بالحي القصديري مليكة قايد التي تعرقل مشروع تهيئة واد الحراش و22 عائلة بموقع البيوت الجاهزة الشاليهات طريق بينام بلدية بني مسوس و12 أخرى كانت تحتل مواقع بيداغوجية على مستوى مدرسة وريدة مداد المهددة بالإنهيار و6 أخرى بموقع ميترو الجزائر خط الحراش المطار و 9 عائلات اخرى على مستوى بلديات مقاطعة درارية وأحياء الرستمية الزيانية بدالي ابراهيم والتي ستسمح باسترجاع أوعية عقارية تقدر بأكثر من 21 هكتار.

ووقف "زوخ" على كافة التحضيرات قبل أيام من الإعلان عن افتتاح الموسم المزمع بتاريخ 1 جوان، مشددا ذات المسؤول على ضرورة توفير الجانب الأمني لكافة الشواطئ وتسيير المحكم لها ورفع مداخيل ميزانية البلديات المتواجدة بها.