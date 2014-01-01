انطلقت، يوم الخميس الماضي، بالجزائر، عملية بيع أول طابع بريدي بالأمازيغية، وذلك بالتوازي مع الاحتفال بالذكرى الأولى لترسيم الأمازيغية كلغة وطنية في 7 فيفري 2016. وقررت المحافظة السامية للأمازيغية، بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام، الاحتفال بمرور سنة على ترسيم اللغة الأمازيغية بإطلاق أول طابع بريدي بالأمازيغية.

واعتبر الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، استصدار أول طابع بريدي بالأمازيغية مكسباً إضافياً للغة والثقافة الأمازيغية في الجزائر، مضيفا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بهذه الإجراءات، ”يكون قد حقق الكثير للغة الأمازيغية التي ناضل لأجلها الكثيرون على مر السنين”.