يشارك الفيلم الجزائري القصير ”كرومة” للمخرج بوبكر بوخاري في سينما الصندوق الأسود ضمن فعاليات الدورة الـ27 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 26 أفريل حتى 2 ماي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

الفيلم المشارك في أكثر من 70 مهرجانا في أقل من 8 شهور وحاصل على العديد من الجوائز للمخرج بوبكر بوخاري، يحكي قصة طفل ولد بموهبة فريدة، وبسبب نظرات الناس المتلاحقة له قرر الانتقال من العيش مع والديه، ليتابع أحلامه ويقضي حياته كما يريدها بعدما استطاع تكوين صداقات جديدة.

ويأتي حضور الفيلم الجزائري ضمن قائمة أفلام تمثل الشركة المصرية للتوزيع ماد سولوشن، بالإضافة لثلاثة أفلام أخرى قصيرة تمثل الشركة هي ”خمسة أولاد وعجل”، ”الببغاء”، و”Submarine”. وقال نواف الجناحي مدير سينما الصندوق الأسود: ”حرصنا في فعاليات السنة الرابعة من تلك المبادرة على خلق تنوع في الأفلام القصيرة المعروضة وأن تمثل كافة أنحاء العالم العربي لمنح المشاهدين رؤية أكبر للثقافات المختلفة والمتميزة التي تتواجد في تلك المنطقة من العالم”. سينما الصندوق الأسود تقام هذا العام للمرة الرابعة ويشارك فيها 15 فيلماً قصيراً من أنحاء العالم العربي مرفقة بترجمة للإنكليزية، وكانت قاعة الدورة السابقة ذات الخمسين مقعدًا قد جذبت أكثر من 1670 مشاهد ومنحتهم الفرصة لمشاهدة أفلام فريدة ومميزة من الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وقد أسسها السينمائي الإماراتي نواف الجناحي المدير الحالي لها، بالاشتراك مع الناقد أحمد شوقي، ويتولى الاثنان حاليا مهام برمجة العروض.

”خمسة أولاد وعجل” فيلم أردني فلسطيني للمخرج سعيد زاغة مقتبس عن قصة قصيرة للأديب الأميركي ريموند كارفر بعنوان Bicycles, Muscles, Cigarettes، وتدور أحداثه بالأردن، حيث مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطريق، فعندما يقع الابن في مشكلة مع الجيران قد تطلب تدخل الأب، تتفاقم الأمور وتخرج عن سيطرة الأب وتضعه في اختبار لمبادئه وأخلاقه. الفيلم الحاصل على دعم الهيئة الملكية الأردنية من بطولة النجوم علي سليمان، نادرة عمران وحيدر كفوف، ويقوم بإنتاج الفيلم أكرم الأشقر، أحمد الخطيب بمشاركة المخرج سعيد زاغة.

وقد أقيم عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة المهر القصير. وحصل على عرضه الأول بأمريكا الشمالية من خلال الدورة الـ40 من مهرجان بورتلاند السينمائي الدولي.

أما فيلم ”عن الببغاء” فيحكي الفيلم قصة أفراد عائلة مزراحي اليهودية بالمغرب عام 1948، والذين يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين، وهو من بطولة هند صبري، أشرف برهوم، يا سمين بن عمارة، إياد حوراني، فراس طيبة، لارا صوالحة وأحمد المدني، وإخراج دارين سلاّم وأمجد الرشيد اللذين شاركا في كتابة السيناريو مع رفقي عسَّاف، في حين فاز فيلم ”Submarine” بـجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ 13 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم حول هالة، وهي امرأة بروح طفلة شرسة، في ظل التهديد الوشيك الذي تفرضه أزمة النفايات في لبنان، تصبح هالة هي الوحيدة التي ترفض قرار الإخلاء، وتتشبث بكل ما يتبقى من وطنها.

الفيلم من إخراج مونيا عقل، إنتاج سيريل عريس وجينين شعيا ويشارك في بطولته جوليان فرحات، يمنى مروان وعادل شاهين، وقد فاز الفيلم أيضاً بمنحة جيمس بريدجز للإنتاج.