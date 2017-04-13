يذكر ميشال أونفري أنه كان يخالف الأنثربولوجي الجزائري الراحل، مالك شبل، في أطروحته عن ”إسلام متنوّر”، لكنه اليوم يرى أن ”فكرته ضرورية”، كما يقول أن الغرب انتهى كحضارة وأن نواته ”اليهومسيحية” لم تعد قادرة على تقديم شيء للبشرية، وهذا الوضع يعني عودة من كانوا خارج المركز لصناعة الحضارة البشرية، ومن بينها الحضارة العربية الإسلامية.

استضافت تظاهرة ”وثائقيات في تونس” مؤخراً ”الجامعة الشعبية في كون” التي أسّسها في 2002 المفكّر الفرنسي ميشال أونفري، وهو اللقاء الذي اعتبر جيرار بولوان أن ما أنقذ الفرنسية هم الفرنكفونيون، حيث تحدّث الباحث الفرنسي في الفلسفة والعلوم السياسية، جيرار بولوان، عن نزع استعمارية اللغة الفرنسية، باعتبار أن اللغة الفرنسية لها اليوم أكثر من وجه؛ فهي لغة التنوير وهي لغة الاستعمار وأيضاً لغة التحرّر من الاستعمار. يستشهد بولوان بمجموعة من الكتّاب غير الفرنسيين الذين ساهموا في عمليات ”نزع استعمارية الفرنسية” ويقرأ من نصوصهم، من بينهم الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي والروائية الجزائرية آسيا جبار والشاعر التونسي طاهر البكري، إضافة إلى أسماء أخرى مثل ليوبولد سنغور وإدوار غليسان وإيميه سيزار، وهؤلاء ”منحوا اللغة الفرنسية ظلالاً وآفاقا لم تكن لها”. وعن أشكال ”نزع استعمارية الفرنسية”، يشير إلى أن آسيا جبار، بعد مرحلة مقاومة الاستعمار، واصلت اعتبار الفرنسية لغة مقاومة في مواجهة القوى الاجتماعية المحافظة، ومن خلال تجربة طاهر البكري، يشير إلى شكل آخر بـ”تحويل الفرنسية إلى فضاء لجعل التقاليد العربية مرئية”. يختم بولوان بملاحظته أن ما أنقذ الفرنسية وينقذها من انغلاقها هو الفضاء الفرنكفوني، مع الإشارة إلى أن التقسيم فرنكفوني ليس دقيقاً، إذ هو في اعتقاده ”ليس أكثر من تصنيف وضعه أصحاب المكتبات”. ويرى ميشال أونفري بضرورة النظر إلى أنفسنا وتاريخنا بأوسع نظرة والعودة إلى أبعد نقاط ممكنة، معتبراً أن المؤرّخ أكثر فائدة من المفكّر اليوم، وأن هذه النظرة الطويلة تمثّل فعل مقاومة لمن يفرضون النظرة القصيرة، حيث يكمن مجال مناورات السلطة. ترى المحللة النفسانية الفرنكو مغربية مريم اللوز أن تضخّم التواصل الذي وفّرته التكنولوجيا جعل من نموذج ”المنحرف النرجسي” ينتشر كعدوى، خصوصاً حين أتاح الافتراضي ”مسرحة الذات وتحويل الآخر (أصدقاء صفحة الفيسبوك مثالاً) إلى جمهور، ثم تتابعت التطوّرات من مجتمع الصورة في كل مكان إلى مجتمع الصورة الحينية، وهذا التطوّر المتسارع هو نتيجة محاولة جماعية لإشباع النرجسيين لنرجسيّاتهم”. وتربط هنا المحاضِرة أطروحتها مع قول أونفري بـ”تفسّخ” الحضارة الغربية، حيث ترى أن انتشار المنحرف النرجسي هو مؤشر على هذا التفسّخ حيث يهيمن نموذجه في العلاقات السياسية والأسرية والمهنية. للإشارة، يعد المفكر الجزائري مالك شبل مختصا في القضايا الإسلامية، كما درس في عدة جامعات عبر العالم وهو صاحب فكرة ”إسلام التنوير”، كما حاضر الفقيد بالعديد من الجامعات الأوروبية والإفريقية وحتى الأمريكية وله عدة مؤلفات أهمها ”قاموس الرموز الإسلامية” الصادر عام 1995 و”العبودية في أرض الإسلام ”و”أسماء الحب الـ 100” و”الإسلام كما شرحه مالك شبل”. كما قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمة تختلف جذريا عن الترجمات السابقة، حيث اهتم بترجمة المعنى لا ترجمة النص، فيما تعد الكاتبة الجزائرية آسيا جبار العضو في الأكاديمية الفرنسية، وقد رشحت جبار للفوز بجائزة نوبل للآداب، من كبرى المناصرات لقضايا المرأة، فلقبت بـ”الكاتبة المقاومة”، وجبار التي ناضلت من أجل استقلال الجزائر، كانت من بين الشخصيات الأدبية المرموقة التي تكتب باللغة الفرنسية في منطقة المغرب العربي.