يناقش الملتقى الوطني الاول حول تاريخ وآثار الجلفة عبر العصور، إشكالية أهميــة تاريــخ المنطقة مــن خلال الشــواهد الأثرية والمصادر التاريخية، وذلك خلال يومي 25 و26 أفريل الجاري بمدينة الجلفة ومن تنظيم مديرية الثقافة لولاية الجلفة بالتعاون مع معهد علم الآثار جامعة الجزائر 2.

يتناول الملتقى العديد من المحاور، التراث الأثري بمنطقة الجلفة بين الواقع والمأمول، تاريخ منطقة الجلفة عرب العصور، المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بالجلفة عبر العصور، الحــرف والصناعــات التقليديــة بمنطقة الجلفة ودورها في إنعاش الســياحة بالمنطقة، تثمين وإعادة الاعتبار للتراث الأثري بمنطقة الجلفة، التراث المخطوط بالجلفة، الحماية القانونية للمعالم الأثرية في ظل القوانين الوطنية والدولية، وخيمة أولاد نايل تراث محلي أصيل.

ويهدف الملتقى، حسب المنظمين، إلى جمع المادة العلمية حول المنطقة لتكوين بنك معلوماتية، تســليط الضــوء على المواقع الأثرية والمعالم التاريخيــة خاصــة المكتشفة حديثا، إحصاء وجرد المواقع الأثرية بمنطقة الجلفة، إعداد خارطة أثرية لولاية الجلفة واستغلالها في السياحة، التشجيع على البحث والتأليف حول المنقطة وتراثها الحضاري، التعريف بالمواقع الأثرية واستغلالها في التنمية، وفهرسة وكشف المخطوطات خاصة بالخزائن الخاصة.

وتزخـر منطقـة الجلفـة بـتراث أثـري متنـوع وغنـي يعـود إلى مختلف الفترات التاريخية التـي عرفتهـا المدينة بـدءا بعصـور مـا قبـل التاريـخ إلى وقتنــا الحــالي، هذه الآثار التي تنتشر في مختلف ربوع تراب الولاية، أعطــت المنطقة تاريخا غنيا وحافلا بالأحداث سـاهمت كلها في تاريخ المنطقة، وإن كان الكثـيـر منهــا لايزال لم ينل حظــه مـن الدراسـات العلميـة الأكاديمية لإبرازه والتعريـف بـه، ثـم محاولـة صيانتـه وترميمـه والمحافظة عليـه وتأهيلـه، حتـى يسـاهم في إنعـاش السـياحة بالمنطقة بمختلف مقوماتهـا المادية وحتـى تلـك الصناعـات التقليديــة والحــرف اليدويــة القديمــة التــي شــكلت ذاكــرة المنطقة، ومـا زال أهلهـا يحافظـون علـى الكثـير منهـا، بـل واشـتهروا بهـا حتـى أصبحـت بصمـة مميـزة في تاريـخ الجلفة. ومـن هـذا المنطلق يأتي هـذا الملتقى الوطنـي الأول ليسـلط الضـوء علـى تاريـخ المنطقة وآثارهـا عـبر العصـور وإبرازهـا والتعريـف بهـا، مـع تحسـيس المجتمع بالمحافظة عليهـا باعتبارهـا رافـدا مـن روافـد الذاكـرة الجامعيـة.