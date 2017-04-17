يشارك الجزائري يوسف آدم في برنامج ”نجوم بلا حدود”، الذي تعرض أولى الحلقات التعريفية لمشتركي برنامج ”نجوم بلا حدود” حاليا على قناة ”الآن”، التي تعرض هذه الحلقات حتى يوم 20 أفريل الجاري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، وحرصت قناة ”الآن” على عرض الحلقة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Facebook بتقنية الـ Live.

يشار إلى أن الحلقة الأولى الرئيسية من البرنامج تعرض يوم الجمعة 21 أفريل، وتُعرض حلقات اليوميات للبرنامج من يوم الأحد حتى الخميس، ويعتبر برنامج ”نجوم بلا حدود” أول برنامج من نوعه في العالم العربي مخصص للمواهب المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل أسبوع سيخضع المشتركون الـ10، والمتأهلون إلى المرحلة النهائية من البرنامج لاختبار جديد، وسيتم الحكم عليهم من جانب لجنة تضمّ 3 من مشاهير العالم العربي.

وسيتم إقصاء المشتركين بشكل تدريجي من البرنامج، بحسب العلامات التي يحصلون عليها من لجنة التحكيم، وسيتمكن المشاهدون من تغيير النتيجة، من خلال التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديوهات التي ينجزها المشتركون خلال فترة وجودهم في البرنامج؛ إذ أن الرابح بحسب علامات لجنة التحكيم سيواجه في الحلقة ما قبل الأخيرة، صاحب الفيديو الذي نال أكبر عدد من التفاعلات من قبل الجمهور، وسيكون أمام كل منهما تحد أخير، تحسم نتيجته تفاعلات الجمهور، ويفوز أحدهما بالجائزة الأولى للبرنامج، ويصبح نجما تلفزيونيا. للإشارة، يوسف آدم حائز على شهادة عليا في العلوم السياسية، يهوى الاستماع إلى الموسيقى منذ الصغر والتحق بمعهد الموسيقى طوال أربع سنوات لدراسة الڤيتار والنظريات الموسيقية، وأصبح يتقن البيانو أيضاً، حاول قدر الإمكان مشاركة المتابعين هذه المشاعر عبر الفيديوهات التي يقوم بتحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي، ”يقوم العديد من الأشخاص الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم بتشجيعي وترك التعليقات الإيجابية على كل أغنية أقوم بتحميلها، قررت أن أشارك في برنامج ”نجوم بلا حدود” للحصول على فرصة التألق على تلفزيون الآن”.