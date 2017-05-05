تحضر الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي، لإطلاق الملتقى السادس للأدب الشعبي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية، وإشراف ولاية بسكرة، وبمشاركة عربية واسعة.

وقال الشاعر توفيق ومان رئيس الجمعية، أن الملتقى السادس ”سينطلق في نوفمبر القادم، ويحمل عنوان ”دور الأدب الشعبي في المسرح العربي”، ويشارك فيه مجموعة من الباحثين الشعراء من عدة بلدان عربية وهي الإمارات، تونس، المغرب، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، السعودية، العراق، سورية، وموريتانيا، الكويت، فلسطين، اليمن، ومن الجزائر يشارك ممثلون عن مكاتب الجمعية من ولايات الجزائر الـ 30.

وأضاف الشاعر توفيق ومان، أنه ”سيتم خلال الملتقى تكريم أسماء عربية وجزائرية، كما يتم تنظيم جولات سياحية على العديد من المواقع التاريخية والأثرية في ولاية بسكرة بلد الشعر والشعراء والتي ستستضيف الملتقى”.

ونشير أن الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي، نظمت الطبعة السابقة من فعاليات الملتقى العربي للأدب الشعبي تحت شعار ”السخرية في النص الشعري الشعبي العربي”، وشارك في هذا الحدث الثقافي، حوالي 62 شاعرا شعبيا ودكتورا في الموروث الشعبي العربي وإعلاميين من 12 دولة عربية هي المغرب، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا، العراق، الإمارات، السعودية، وتم تكريم خمسة أسماء عربية خدمت الموروث الشعبي وهم: الجزائري عمر بوجدرة، والمغربي مراد القادري، والليبي صالح الرياني، أولتونسي بلقاسم بن عبد اللطيف، والمصري طارق أبو النجا.

وتشارك الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي منذ سنة تأسيسها في اواخر 2013، بالعديد من الملتقيات الشعرية الدولية، على غرار، مهرجان أزمور بالمملكة المغربية، ومهرجان القيروان بالجمهورية التونسية، وملتقى أسوان بجمهورية مصر العربية.