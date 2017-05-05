تنظم مؤسسة Friedrich-Ebert الألمانية، يوم 13 ماي الجاري، ندوة تحت عنوان ”مكانة المرأة في التاريخ المغاربي”، تأتي على شكل نقاش يحتضنه فندق السوفيتال بالجزائر العاصمة، وسيتم التطرق إلى موضوع ”مكانة المرأة في التاريخ المغاربي، بين الخفي والاستعادة”، بحيث تدخل الندوة في سياق عالمي حالي، يحتاج إلى دور المرأة ويدافع عن حقوقها.

وتهدف الندوة المنظمة بالتعاون بين مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ومؤسسة ICPC الفرنسية، إلى التأكيد على ”أهمية تقييم الشخصيات النسوية التاريخية”. وللمساعدة على مكافحة ”عدم المساواة والتمييز على أساس الجنس”، يعود منظمو الندوة إلى المساهمة التاريخية للمرأة المغاربية.

وضمن برنامج اليوم الثقافي، سيتم تقديم كتاب ”شجاعة” للكاتبة صوفي بيسيس، وهذا تكريم لخمس شخصيات نسائية تونسية ميزت تاريخ المغرب العربي.

ونشير أن مؤسسة Friedrich-Ebert تعد مؤسسة جمعاوية ألمانية تابعة للحزب السياسي الديمقراطي الاجتماعي الألماني، بحيث تعد أقدم وأعرق مؤسسة جمعاوية تابعة لحزب سياسي بألمانيا، ونذكر أن مؤسسة Friedrich-Ebert لعبت دور هام في دولة جنوب إفريقيا بدعمها للملتقى الوطني الإفريقي سنة 1985، وهذا بتوسطها للحوار بين المعارضين الجنوب إفريقيين والنخبة العلمية والاقتصادية بجنوب إفريقيا، كما لعبت دورا هاما في تأطير وتكوين السياسيين الجنوب إفريقيين، لتأسس المؤسسة لعلاقات جد متميزة بين الحكومة الألمانية والحكومة الجنوب إفريقية.