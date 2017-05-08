في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ”اتفرج يا سلام”، الذي يُذاع في السابعة مساء الاثنين على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، استضاف البرنامج المخرج الشاب عمرو ثروت للحديث عن فيلمه التسجيلي القصير ”سحر الجنوب”، الذي يستهدف الترويج للأماكن الأثرية في جنوب مصر، وإلقاء الضوء على جمال الجنوب، وعظمة وسحر الآثار المصرية، واستضاف البرنامج الناقدة رشا حسني للحديث عن ظروف إنتاج الفيلم، والصعوبات التي واجهت مخرجه.

برنامج ”اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.