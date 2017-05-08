يحتضن المتحف الوطني العمومي ”أحمد زبانة” لوهران، منذ يوم الأحد الماضي، معرضا للصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود، تروي حضارة والتراث الثقافي والتاريخ المعماري لوادي ميزاب بـ”غرداية” وذلك في إطار تظاهرة إحياء شهر التراث.

ويهدف هذا المعرض المنظم لأول مرة بعاصمة غرب الوطن إلى التعريف عبر 40 صورة فوتوغرافية، بمميزات وخصوصيات منطقة وادي ميزاب بجنوب الوطن المصنفة وطنيا ضمن التراث الوطني في 1971 والعالمي في 1982 وكقطاع محفوظ في 2005.

وأكد بن الناصر يحيى، رئيس مصلحة البحث والتنشيط بديوان حماية وادي ميزاب وترقيته التابع لوزارة الثقافة، أن المعرض الذي يتواصل إلى غاية الخميس القادم ”يتيح للجمهور الوهراني الاطلاع على تاريخ وادي ميزاب المشيد فوق الروابي والجبال، من أشهرها بني يزڤن والڤرارة وبريان والعطف، وما تتميز به هذه المواقع من خصوصية معمارية أصيلة، ما أهلها لأن تكون محل اهتمام الباحثين والمهندسين المعماريين من مختلف أنحاء العالم ومنطقة جذب للسياح”.

ويكتشف الزوار من خلال الملصقات المعروضة مواد البناء التقليدية المستعملة في بناء قصور وادي ميزاب الحمراء، سواء تلك الموجودة داخل الوادي أو خارجها، وحتى أطلال القصور المندثرة على غرار قصر ”ببالسعد” و”أوخيرة ”، فضلا عن إبراز مكونات ومميزات السكن التقليدي بالوادي وكذا المصليات الجنائزية وأشكالها.

كما يتضمن المعرض معلومات حول النظام التقليدي في تقسيم المياه المعتمد على مبدأ الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار على مجموع البساتين، إضافة إلى التعريف بالتراث غير المادي، على غرار الأعياد والمناسبات التقليدية منها الأعراس الجماعية والصناعات التقليدية التي تزخر بها المنطقة كالزربية التي تحمل تراث المنطقة.

وبالمناسبة يعرض ديوان حماية وترقية وادي ميزاب 20 كتيبا يتناول عدة مواضيع، منها مواد البناء التقليدية ودليل المواقع والمعالم التاريخية والقصور التاريخية المندثرة بولاية غرداية، وغيرها من الإصدارات التي توثق لتاريخ هذه المنطقة العريقة والتي تعتبر مصدر استلهام الرسامين.

ونشير أن ديوان حماية وترقية وادي ميزاب، برمج بالمناسبة فيلم وثائقي يحمل عنوان ”غرداية تراث ورسالة” وشرائط وثائقية متنوعة المواضيع من إنجاز ديوان حماية وترقية وادي ميزاب وعرض رسوم متحركة وإقامة ورشات حول ”المطالعة التراثية” و”الرسم التراثي” و”اكتشف قصور وادي ميزاب” وورشة ”الزربية” موجهة للفتيات لإنجاز نموذج مصغر للزريبة الغرداوية.