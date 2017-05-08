استقبل السيد عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، أول أمس، بوزارة الثقافة Gisella Capponi، مديرة المعهد العالي الإيطالي لحماية وترميم التراث، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر للاطلاع على المواقع الأثرية الرومانية التي تزخر بها بلادنا وإقامة تعاون دائم بين مؤسستها ومؤسسات التكوين الجزائرية.

ولعل أهم محور تطرق إليه الطرفان، التكوين وتبادل الخبرات في مجالات ترميم وحماية التراث وعلم الآثار الوقائي، الذي يعتبر محل اهتمام المعهد العالي الإيطالي لحماية وترميم التراث.

واتفق ميهوبي مع مديرة المعهد العالي الإيطالي لحماية وترميم التراث على تنظيم يوم دراسي في الجزائر في منطقة أثرية، يتم تحديدها لاحقا، حول اعلم الآثار الوقائي والبحث والترميم الوقائي، وذلك بحضور خبراء إيطاليين وجزائريين، هذا إلى جانب تبادل الزيارات وتمكين طلبتنا من تعزيز تكوينهم في الجانب التطبيقي.

للإشارة، فإن Gisella Capponi سيكون لها اتصالات مع خبراء ومدرسين جزائريين في مجال التراث خلال زيارتها التي تقوم بها إلى الجزائر.