نشطت فرقة ”لمة بشارية” برفقة العازفة الفرنسية تيريز هنري، نهاية الأسبوع الماضي، بالجزائر العاصمة، عرضا موسيقيا على شرف الموسيقى التقليدية النسوية لمنطقة الساورة.

نظم هذا العرض من طرف وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر بقاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح، في إطار افتتاح المهرجان الثقافي الأوروبي الـ18 وعرف توافدا كبيرا للجمهور.

وقدمت الفرقة بقيادة المغنية سعاد عسلة عرضا منوعا لمختلف التراث الموسيقي النسوي لمنطقة الساورة رفقة العشرات من المغنيات اللواتي قدمن من بشار خصيصا للتعريف بـ”الفردة” النسوية والديوان، إضافة إلى الأغاني التقليدية المحلية ”الزفانات” و”الجباريات” التي تؤديها النسوة خلال الحفلات العائلية والشعبية، ممتعتات الجمهور بتلقائيتهن وبراعتهن في أداء طبوع لطالما كانت حكرا على الرجال.

ويستمر المهرجان الثقافي الأوروبي الـ18 إلى غاية 24 ماي الجاري في مدينتي الجزائر العاصمة وبجاية من خلال تقديم عروض موسيقية وسينمائية وفوتوغرافية إضافة إلى ورشة كتابة ومسرحيات.

ويشارك في هذه التظاهرة السنوية 17 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي على غرار البرتغال وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ورومانيا علما أنها تأسست سنة 2000.