اختتمت نهاية الأسبوع الفارط، فعاليات الأيام المسرحية الثالثة ”مصطفى كاتب” بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري التي نظمها المعهد تحت شعار ”المسرح... وليالي الركح”، حيث تم من خلالها إقامة ”جسور واعدة” مع المسرح الوطني الجزائري لصالح الطلبة.

وقد توجت هذه الأيام المنظمة من 6 إلى 10 ماي بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري بتوقيع اتفاقية مع المسرح الوطني الجزائري الذي سيسمح من الآن فصاعدا لطلبة المعهد بإقامة ”جسور مع عالم الاحتراف”، حسبما صرحت به مديرة المعهد ومحافظة هذه الأيام فوزية عكاك.وكان برنامج هذه الأيام ثريا، حيث تم عرض عشر مسرحيات متبوعة بنقاشات الطلبة، كما تم التطرق إلى التأطير البيداغوجي وكذا تأطير الممثلين المحترفين، علاوة على ذلك تم تنظيم عدة ورشات تكوينية وعرض عدد من الأفلام الوثائقية.

من جهة أخرى، قام طلبة السنة الأولى والثانية من تخصصات عدة بتنشيط مراسم الاختتام التي عرفت أداءات مختلفة في الفن الرابع والسمعي البصري، كما حضرت عدة وجوه فنية معروفة لتنشيط هذه التظاهرة كالممثل كمال بوعكاز والموسيقار محمد روان.

وقد تم تثمين العمل البيداغوجي لمؤطري المعهد من خلال عرض مسرحية ”الزوج المثالي” المأخوذة من عمل ”أوسكار وايلد” للبروفيسور الهادي بوكرش، وعرض الفلم الوثائقي ”كما تدين تدان” للطالب أسامة زيان، إضافة إلى ”خلوني نعيش” المستوحاة من فكرة بدر الدين جعفر.