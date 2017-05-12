سينظم بخنشلة ملتقى مغاربيابعنوان ”الأوراس: تاريخ وثقافة” وذلك يومي الـ 16 والـ17 ماي الجاري، حسب ما علم من الباحث في تراث الأوراس، محمد الصالح أونيسي، رئيس جمعية ”إحياء الثقافة والفنون الأوراسية” التي بادرت إلى هذه التظاهرة. وأوضح أونيسي أن هذا الملتقى المغاربي سينظم بالتنسيق مع قطاع الثقافة بولاية خنشلة في إطار إحياء شهر التراث ”18 أفريل إلى 18 ماي” وذلك بدار الثقافة ”علي سوايعي” بوسط المدينة بمشاركة أساتذة وباحثين من الجزائر وتونس.

وسيتم التطرق خلال أشغال هذا الملتقى الذي سيدوم يومين إلى عديد المحاور ذات الصلة بمكونات الثقافة والتاريخ، على غرار اللغة والموسيقى والعادات والتقاليد والآثار، وفقا لما ذكره المتحدث.

كما سيقام على هامش هذا الملتقى معرض للكتاب الأمازيغي (المكتوب باللغة العربية عن الأمازيغية) وتنظيم رحلة لفائدة ضيوف الملتقى إلى مدينة تيمڤاد الأثرية بولاية باتنة بحكم رمزية المنطقة التاريخية والأثرية بالأوراس.