توفي أول أمس الفنان والناشط في الحقل الفني والثقافي عمر زيات المعروف باسم عمر سونوصافي، وعمل الفقيد أستاذا في الموسيقى والتربية الفنية، ثم اختار المهنة الحرة ليصبح من الشخصيات البارزة في المشهد الفني، كمشرف على الحفلات التي نشطها كبار الفنانين والمغنيين العالميين، الذين يقصدون الجزائر في إطار التبادل الثقافي، كما أسس وأدار مؤسسة للتنشيط الثقافي والفني في السمعي البصري والتركيبات الضوئية.

وكتب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي برقية تعزية لعائلة الفقيد، قال فيها أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ انتقال الفنان والناشط في الحقل الفني والثقافي عمر زيات المعروف باسم عمر سونوصافي إلى جوار ربه، مضيفا أنه برحيله تفقد الساحة الثقافية والفنية شابا موسيقيا جادا في عمله ومحبا لوسطه الفني ولمهنته، ولأخلاقه العالية، وتواضعه الجم، ودفاعه عن الثقافة الجزائرية، والسعي إلى الارتقاء بها، وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الثقافة إلى عائلة الفقيد والأسرة الفنية الجزائرية بأخلص تعازيه الأخوية ومواساته الصادقة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة.