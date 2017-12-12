تنطلق بالجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة ما بين 23 و31 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، والتي سيحتضنها كالعادة المسرح الوطني الجزائري محي الدين باشطارزي.

ويشارك في الدورة الحادية عشرة للمهرجان، 16 عرضا مسرحيا يمثلون مختلف المسارح الجهوية بالوطن، وستكون المسارح الجهوية حاضرة بأحدث الأعمال المنتجة خلال هذه السنة، باستثناء مشاركة مسرحي بسكرة الذي أنشئ حديثا، وعبد القادر علولة بوهران، حيث فضل مديره الجديد مراد سنوسي المشاركة بعمل جيد في العام المقبل.

وستعرف فعالية المهرجان مشاركة مسرح الجلفة الجهوي أحمد بن بوزيد لأول مرة بالعرض المسرحي عطاشى، للمخرج حواش النعاس ونص الروائي والصحفي إسماعيل يبرير، بحيث تمزج المسرحية بين الرمزية والعبثية، وفيها جزء بسيط من مسرح الحلقة، وتتكئ على جزئيات من المسرح الجزائري، مسرح يؤمن بسردية الشخوص وتحركها على خشبة المسرح.

ومن بين العروض المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف، نذكر مسرحية ”سلالم الظلمة” للمخرج كمال فراد عن المسرح الجهوي الحاج طاهر فرڤاني بقسنطينة، المبرمجة لحفل افتتاح التظاهرة يوم السبت 23 ديسمبر، علاوة على ذلك، سيتم تنظيم ندوات تناقش الشأن المسرحي في الوطن، تتقدمها ندوة حول الفرجة في المسرح الجزائري، واختارت إدارة المهرجان إقامة يوم دراسي عن المسرحي الكبير الراحل عبد الحليم رايس. وينظم المهرجان أيضا دورة تكوينية لفائدة الصحفيين المهتمين بالمسرح حول النقد المسرحي، تشرف عليه الأستاذة جميلة مصطفى زقاي، إلى جانب أسماء دولية لم يتم الإفصاح عنها بعد.