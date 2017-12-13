شد العرض المسرحي ” كشرودة” الذي أنتجه مسرح سوق أهراس الجهوي والذي عرض مساء يوم الاثنين الماضي، على ركح مسرح عز الدين مجوبي بعنابة الجمهور الذي تفاعل كثيرا مع هذا العمل الدرامي في افتتاح فعاليات أيام عنابة للمسارح الجهوية. وضمن طابع يجمع بين الهزل والدراما رسم ملامح ”كوميديا سوداء” تمكن الممثلون التسع الذين تقاسموا أدوار هذه المسرحية من شد الجمهور لمدة ساعة وعشرين دقيقة بعمل درامي يطرح إشكالية مرحلة ما بعد البترول وينذر من خطر التمادي في الاعتماد على الثروة الزائلة . ووسط ديكور شاحب يرمز لحالة فقر وضياع للقيم قد تهدد المستقبل في حالة استمرار حالة الاعتماد الكلي على الريع البترولي تدور أحداث هذا العمل الدرامي من خلال قصة عائلة شابة اسمها ” كشرودة ” تقرر بيع المنزل العائلي الذي يأويها لتقوم بعلاج الوالدة التي فقدت بصرها وتوقفت عن الخياطة التي كانت تسترزق منها. وأنتج هذا العمل المسرحي سنة 2017 من طرف المسرح الجهوى لسوق أهراس وأخرجه الفنان احمد رزاق الذي اختار الطابع ”الكوميدي والدرامي” كمحاولة لاستقطاب الجمهور الواسع مثلما أشارت إلى ذلك الممثلة صبرينة قريشي التي تقمصت دور الأم في هذه المسرحية. وتشهد فعاليات أيام عنابة للمسارح الجهوية عرض ثلاث مسرحيات أخرى لفرق درامية محترفة من المسارح الجهوية لعنابة وقسنطينة سكيكدة هي على التوالي ” إمراة بظل مكسور ” و”سلالم الظلمة” بالإضافة إلى ” ما بقات هدرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة الفنية في طبعتها الأولى المنظمة بمبادرة من المسرح الجهوي لعنابة عز الدين مجوبي تختتم اليوم بعنابة.