أقدمت ظهيرة أول أمس عصابة مجهولة العدد والهوية على السطو على محل مجوهرات كائن بشارع النساء وسط مدينة واد الزناتي والاعتداء على صاحبه البالغ من العمر 49 سنة بواسطة مطرقة وأخذ جميع المجوهرات التي كانت توجد به. وحسب مصادر من عين المكان فان الجناة استغلوا وقت القيلولة اين يكون الشارع خاليا من المارة لتنفيذ عملية السطو والفرار دون أن يتفطن لهم أحد. الضحية تم نقله على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأمير عبد القادر بواد الزناتي أين قدمت له الإسعافات الضرورية. من جهتها مصالح الأمن الوطني تدخلت وفتحت تحقيقا في عملية السطو هذه التي تعد الخامسة منذ بداية السنة على مستوى ولاية ڤالمة والتي كانت أخطرها تلك التي راح ضحيتها مجوهراتي يبلغ من العمر 63 سنة ببلدية بوشڤوف والتي تمكنت مصالح الأمن من توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة.

م.م