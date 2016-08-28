تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية عين تموشنت، من حجز 26.5 قنطار من أوراق التبغ مع وضع حد لمجموعة متكونة من 5 أشخاص تحترف نشاطا مشبوها يتمثل في النقل والمتاجرة في أوراق التبغ بدون سند قانوني كانت موجهة لتموين أصحاب الورشات غير الشرعية التي تحترف تقليد هذه المادة، في غياب التعامل بالفواتير مما يصعب على المراقبين تتبع مسار المنتوج ومعرفة مصدره.

هذه العملية النوعية جاءت نتيجة لاستغلال معلومات دقيقة ومؤكدة تلقتها ذات المصلحة تفيد بوجود شاحنة من الحجم الكبير تقوم بتفريغ حمولة مشبوهة لمركبة أخرى في مكان منعزل بالطريق المؤدي إلى بلدية شعبة اللحم، ليتم التدخل أين تبين أنها كمية معتبرة من أوراق التبغ مع توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 51 و23 سنة والذين ينحدرون من ولاية سطيف ومدينة مغنية.

أطراف القضية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت حيث استفادوا من الاستدعاء المباشر، مع وضع كمية التبغ المحجوزة تحت تصرف مديرية أملاك الدولة بعين تموشنت.

ح.ب