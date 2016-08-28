إثر معلومات وردت لقوات الشرطة بالشريعة مفادها قيام امرأة بترويج المؤثرات العقلية داخل منزلها، وبناء على إذن بالتفتيش تم مداهمة منزلها الكائن بحي حركات بوزيان بالشريعة، أين تم ضبط حوالي 50 قرصا مهلوسا. واستمرارا للتحقيق تم توقيف هذه المرأة رفقة زوجها وبعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تم إنجاز ضدهما ملف الإجراءات الجزائية وتقديمهما أمام العدالة.

.. وإيداع رعية أجنبية الحبس باع سيارته بطريقة غير شرعية

قامت مصالح شرطة الحدود ببوشبكة بتوقيف رعية أجنبية، حيث بعد مراقبتها الإلكترونية للشخص تبين أنه سبق وأن دخل التراب الوطني ثم خرج منه بطريقة غير شرعية بعد إدخال سيارة إلى التراب الوطني يحتمل أنه قام ببيعها ثم خرج بطريقة غير قانونية .وبعد التحقيق مع المعني من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية تبسة تم تقديمه للعدالة بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية وعدم تصدير سيارة أجنبية المنشأ محل استراد مؤقت أين أودع الحبس.

ب.ح