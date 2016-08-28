وقع، أمس، حادث مرور خطير وقع على الطريق الوطني رقم 28 ببلدية بلعايبة في ولاية المسيلة، تحديدا بالمكان المسمى (ثنية الزيت) إثر انقلاب سيارة تابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر مخلفا جريحين أعمارهما 35 و55 سنة، تم نقلهما إلى مستشفى مقرة.

.. وسقوط طفلة من الطابق الأول لبناية بقرية الحجل

استقبلت مصلحة الاستعجالات المستشفى مقرة طفلة 14 سنة تعرضت لجروح متفاوتة الخطورة بعد سقوطها من بناية من الطابق الأول في قرية (الحجل) التابعة لبلدية مقرة، حيث تعرضت إلى إصابات متفاوتة الخطورة.

ش.ر

.. ومقتل شخصين وإصابة 38 آخرين في حوادث مرور

سجلت الحماية المدنية لولاية المسيلة 243 تدخلا خلال الأسبوع الفارط شمل مختلف مجالات أنشطتها من بينها 121 تدخل في الإسعاف والإجلاء خلف 110 مصاب وقتيل، فيما عرفت تسجيل 31 حادث مرور سخرت له 67 ألية وخلف إصابة 38 شخص بجروح مختلفة ووفاة شخصين ،بينما سجل 16 حريق سخرت له 27 ألية تدخل، كما تم تسجيل 28 تدخل في عمليات مختلفة خلف إصابة شخص واحد.

ش.ر