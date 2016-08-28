ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع مساء السبت بأعالي مدنية سكيكدة إلى 9 قتلى و19 جريحا حسبما علمته "الفجر" أمس الأحد لدى مصالح الحماية المدنية. وكان حادث المرور الذي وقع بمنطقة بولكرود جراء اصطدام عنيف بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين من نوع "هايدغر" كانت تقل عائلات من حي الزرامنة في المنطقة الجنوبية للمدينة وكانوا قادمين من رحلة قادتهم لشاطئ الكبير بالزويت وسيارة من نوع "شوفرولي" قبل أن تهوى المركبتان في انحدار على 50 مترا في حصيلة أولى أسفر عن هلاك 8 أشخاص وجرح 15 آخر. وقد أجلت مصالح الحماية المدنية التي واصلت عمليات الإنقاذ إلى غاية الساعات الأولى نهار أمس 28 جريحا غادر منهم 9 أشخاص مستشفى "عبد الرزاق بوحارة" بعد تلقي العلاجات اللازمة فيما لا يزال 19 آخرون تحت العناية الطبية. وفي تحيين للحصيلة الأولية لضحايا هذا الحادث أكدت مصالح الحماية بأن الضحايا الـ9 تتراوح أعمارهم بين 14 و70 سنة فيما تتراوح أعمار الأشخاص المصابين بين 7 و66 سنة. ولدى تدخلها في هذا الحادث سخرت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة 57 عون من مختلف الرتب و7 سيارات إسعاف و3 شاحنات وسيارة إنارة وسيارتين مختصتين في الاتصال حسبما تمت الإشارة إليه.

محمد.غ