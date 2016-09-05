لقي 7 أشخاص حتفهم وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في ثمانية حوادث مرور عبر ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان للمديرية العامة للحماية المدنية. وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة قد سجلت بولاية الطارف بوفاة شخصين على إثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف على مستوى الطريق الوطني رقم 44 ببلدية القالة. وفيما يتعلق بحرائق الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية قامت مصالح الحماية المدنية، يضيف البيان، بإخماد 28 حريق غابات وخمسة حرائق في الأدغال و27 في الأحراش إلى جانب إتلاف 275 هكتار من الغابات و4360 حزمة تبن و930 شجرة مثمرة و180 نخلة وعلى مستوى ولايتي سكيكدة وغرداية ثم اخماد حريقين.

ر.ت