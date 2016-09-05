وقع ليلة أول أمس حادث مرور خطير بمشتة المزدور ببلدية مسكيانة بولاية أم البواقي على إثر اصطدام عنيف بين مركبتين نفعيتين أودت بحياة شخص وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى محمد بوحفص بمسكيانة بواسطة اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مسكيانة. وتدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرة مسكيانة في حدود التاسعة ونصف ليلا لإجلاء ضحايا حادث مرور عنيف يتمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين الأولى من طراز ”تويوتا ياريس” ترقيم ولاية تبسة و الثانية من طراز ”رونو سيمبول” تحمل ترقيم 4 بالطريق الوطني رقم 10 بمشتة المزدور، و قد اسفر هذا الحادث عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 63 سنة توفيت في عين المكان وإصابة 4 أشخاص آخرين تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي لمسكيانة”.

ع.ق