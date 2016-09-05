تمكنت شرطة سيدي بلعباس من تفكيك جمعية أشرار خطيرة متكونة من شخصين تورطا في قضية سرقة الكوابل النحاسية. المصلحة ألقت القبض على الفاعلين وقدمتهما أمام النيابة. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ الفاتح من سبتمبر الجاري بعد استغلال معلومات وردت إلى مصالح الأمن الحضري الخامس تفيد بأن مجموعة أشرار متكونة من شخصين قاما بسرقة كابل من النحاس بحي الوئام مستعملين ألة يدوية في الحفر، وهو ما عجل بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة، حيث تنقل عناصر المصلحة إلى عين المكان مباشرة للوقوف على حيثيات القضية، المشتبه فيهما وفور مشاهدتهما لعناصر المصلحة لاذا بالفرار ليتم توقيفهما مباشرة. ويتعلق الأمر بالمدعوين ”ك.أ” 21 سنة و” ي.ح” 22 سنة . المصلحة أنجزت إجراء قضائيا ضد الفاعلين عن تهمة سرقة كوابل نحاسية، قدما بموجبه أمام النيابة.

ح. ب